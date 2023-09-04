Haberler Haberler ALES-2 SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2023! | ÖSYM duyurdu: ALES sonuçları açıklandı

ALES-2 SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2023! | ÖSYM duyurdu: ALES sonuçları açıklandı

ÖSYM tarafından 2023 yılında 2. kez düzenlenen ALES sınavı için beklenen an geldi. Lisans üstü eğitim almak isteyen kişilerin katılım sağladığı ALES sınavında sonuçlar, adayların erişimine açıldı. Peki ALES sonuçlarına nasıl bakılır? İşte ALES-2 sonuç sorgulama ekranı ve detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2023 Pazartesi 15:40 Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2023 Pazartesi 15:50
ALES-2 SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2023! | ÖSYM duyurdu: ALES sonuçları açıklandı

ÖSYM DUYURDU: ALES SONUÇLARI AÇIKLANDI | ÖSYM tarafından Lisansüstü eğitim almak isteyen kişilere yönelik düzenlenen ALES'in ikincisi, 20 Ağustos 2023'te yapıldı. Her yıl 3 kez yapılan ve adayların eğitimine ve kariyer yaşamına etkisi büyük olan ALES sınavının ardından ÖSYM, 4 Eylül 2023 tarihi itibarıyla sonuçların aday erişimine açıldığını duyurdu. İşte ALES-2 sonuç sorgulama ekranı...

ALES-2 SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYI

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES sonuçlarının geçerlilik süresi resmi olarak 5 yıldır. ALES puanları, sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren geçerli olmakla birlikte bu puanlar 5 yıl sonrasına kadar kullanılabilmektedir. Yani 2023 yılı ALES sonuçları 2028 yılına kadar geçerli olacak.

2023/ALES-3 NE ZAMAN?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan takvime göre, 2023 yılına ilişkin 3. ALES sınavı olan 2023/ALES-3 ise 19 Kasım Pazar 2023 tarihinde yapılacak.

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YÜKSEK LİSANS İÇİN ALES PUANI KAÇ OLMALI?

Geçtiğimiz yıllarda yayımlanan ALES kılavuzunda bu konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca ALES puan şartı istenilmeyen tezsiz yüksek lisans programları haricindeki lisansüstü programlara öğrenci seçme ve yerleştirme işlemlerinde bu sınav sonuçları kullanacaklardır. Adayların sınavdan, başvurduğu lisansüstü programın puan türünde en az 55 puan (tezsiz yüksek lisans programları için senatolarca daha düşük bir puan belirlenebilir), lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracaklar için ise en az 80 puan almaları gerekmektedir.

Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca bu puanların üzerinde bir standart puan belirlenebilir. Yükseköğretim kurumları, lisansüstü programlarına öğrenci seçiminde sınav puanının, %50'den az olmamak koşuluyla, ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağını adaylara duyuracaklardır. Yükseköğretim kurumları seçme işlemlerinde sadece bu puanlardan yararlanabilecekleri gibi, bu puanları ön eleme amacıyla veya kendi yapacakları sınavın bir parçası olarak da kullanabileceklerdir.

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ALES/2 SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023
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