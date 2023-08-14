Haberler Haberler ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER 12-15 AĞUSTOS | Bu fiyata bulamazsınız: ŞOK indirimli ürünler kataloğu yayınlandı!

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER 12-15 AĞUSTOS | Bu fiyata bulamazsınız: ŞOK indirimli ürünler kataloğu yayınlandı!

ŞOK'ta bu hafta bisikletten dolaba, oyuncaklardan nevresim takımına ne ararsanız var! Ekstra ürünler kataloğu ile ücretsiz teslimat imkanı sunan ŞOK zincir marketlerinde, asla bulamayacağınız indirimli fiyatlarla onlarca ürün sizleri bekliyor. İşte ŞOK 12-15 Ağustos indirimli aktüel ürünler kataloğu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2023 Pazartesi 12:01 Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2023 Pazartesi 12:10
ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER 12-15 AĞUSTOS | Bu fiyata bulamazsınız: ŞOK indirimli ürünler kataloğu yayınlandı!

ŞOK aktüel ürünler 12 - 15 Ağustos tarihleri arasında ŞOK Marketler'de sizi bekliyor. İsterseniz gidip görebileceğiniz, isterseniz CepteŞok indirerek sipariş verebileceğiniz ürünlerde ücretsiz kargo fırsatı ile birlikte garanti ve değişim, iade gibi seçenekler de ŞOK'ta alışverişi kolaylaştıran unsurlardan. İşte ŞOK'un 12-15 Ağustos aktüel ürünler kataloğu...

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER 12 -15 AĞUSTOS 2023

ŞOK MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK mağazası hafta içi ve hafta sonu her gün saat 09.00'da açılmaktadır. Mağaza zincirlerinin kapanış saati ise 21.00'dir.

ŞOK MARKET HAKKINDA

Türkiye'nin 81 ilinde 10.281'i aşan mağazamız, 38 dağıtım merkezimiz ve 45.000'den fazla çalışanımızla, müşterilerimizin temel ihtiyaç maddelerinin tamamına yakınını "tek yerden" ve evlerine en yakın noktadan karşılamalarını sağlıyoruz.

Mağaza ağımızı, müşterilerimize daha etkili ulaşabilmek amacıyla sürekli ve hızlı bir biçimde genişletiyoruz.

2015'in başından bu yana her gün ortalama 3 adet yeni mağaza açarak, 2015 yılında 699 adet, 2016'da 1.000 adet, 2017'de 1.100 adet, 2018'de 1.000 adet, 2019'da 851 adet, 2020'de 930 adet ve 2021'de 1.102 adet, 2022'de 1.034 yeni mağaza açtık. Müşterilerimize keyifli bir atmosfer yaratmak ve kolay bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla son üç yılda toplam 2.747 adet mağazamızı da yenilemiş bulunmaktayız.

Tüketici hafızasında tarihçesi olan ve geçmişte ulusal marka niteliğine sahip Mis, Piyale, Mintax, Evin ve Amigo gibi markalara sahip çıkarak bu değerleri yeniden ekonomiye kazandırdık. Köklü, nostaljik, marka algısı güçlü ve her biri kendi alanında yüksek bilinirliğe sahip bu özgün markaları, uygun fiyatlara müşterilerimize sunuyoruz.

Zengin ürün portföyümüzde özgün markalarımız ile ulusal markaları da bir arada bulundurarak, müşterimize daha çok seçenek sunuyoruz ve müşterilerimizin alışveriş ihtiyacının tamamına yakınını karşılıyoruz. Müşterilerimize uygun fiyatlarla kolayca ulaşabilecekleri yüksek kalitede ürünler sunuyoruz.

Sebze meyve alanındaki uzmanlığımız ile temin edilen mahsülleri "dağıtım merkezlerimizden mağazalarımıza" 24 saat içerisinde müşterilerimize en taze biçimde ulaştırıyoruz.

Kişisel bakım ve temizlik ürünlerinde Türkiye'nin en önemli perakendecilerinden biriyiz. Müşterilerimize bu alanda geniş bir ürün çeşitliliği sunuyoruz.

Farklılaşmış iş modelimiz, "her gün düşük fiyat" politikamız ve farklı formattaki kampanyalarımızla müşterilerimize en iyi hizmeti vermeyi hedefliyoruz.

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