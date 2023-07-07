EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli maaşı belli oldu

SON DAKİKA EMEKLİ ZAMMI 2023 - Milyonlarca emekli vatandaşın merakla beklediği emekli zam oranı belli oldu. Memur, işçi ve Bağkur emeklilerinin maaşlarına yapılan zam resmen açıklandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "15 milyon emekliyi ilgilendiren bir haber vermişti. Emeklilerin beklentilerini göz ardı etmediklerini ifade eden Başkan Erdoğan, "Yapılabilecek iyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim. İnşallah önümüzdeki haftalarda gerekli açıklamayı yapacağız." demişti.

Meclis plan ve bütçe komisyonunda ak parti torba yasaya eklenmek üzere önerge hazırladı. Hazırlanan önergeye göre emeklilerin alacağı zam oranı belli oldu.

Memur, işçi ve Bağkur emeklileri toplamda yüzde 25 oranında zam alacak.