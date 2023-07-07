DGS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA 2023 | DGS giriş belgesi ekranı ÖSYM - DGS sınav giriş yeri öğrenme

DGS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA 2023 | ÖSYM tarafından her yıl düzenlenen ve meslek yüksekokulu ile ön lisans mezunu kişilerin eğitimini lisansa tamamlamak için katılım sağladığı Dikey Geçiş Sınavı'nda (DGS) giriş yerleri erişime açıldı. Sınava katılım sağlamak için adayların yanında bulundurmaları zorunlu olan belge hakkında arama motorlarında sorgulanan 'DGS giriş belgesi sorgulama 2023, DGS giriş belgesi ekranı ÖSYM - DGS sınav giriş yeri öğrenme' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
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2023 DGS NE ZAMAN?
ÖSYM'nin yayımladığı 2023 sınav takvimine DGS sınavı bu yıl 16 Temmuz 2023 tarihinde yapılacak.
DGS KAÇ SORU KAÇ DAKİKA?
DGS konuları ve soru dağılımı iki bölümden oluşur. Sınavda 60 sözel ve 60 sayısal olmak üzere toplamda 120 soru sorulur. Sınav süresi 150 dakikadır.
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DGS'DE ÇIKACAK KONULAR
Matematik:
- Temel Kavramlar (Sayılar)
- Rasyonel Sayılar ve Ondalık Kesirler
- Sayı Sistemleri ve Basamak Kavramı
- Asal Çarpanlar ve Tam Bölen Sayısı
- Bölme ve Bölünebilme Kuralları
- Faktöriyel
- Obeb (Ebob) ve Okek (Ekok)
- Denklem Çözme
- Basit Eşitsizlikler ve Sıralama
- Mutlak Değer
- Üslü Sayılar
- Kareköklü Sayılar
- Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler
- Oran Orantı
- Sayı Problemleri
- Kesir Problemleri
- Sayfa Problemleri
- Saat Problemleri
- Yaş Problemleri
- Yüzde Problemleri
- Kar ve Zarar Problemleri
- Faiz Problemleri
- Karışım Problemleri
- Hız Hareket Problemleri
- İşçi ve Havuz Problemleri
- Kümeler
- Fonksiyonlar
- İşlem
- Modüler Aritmetik
- Permütasyon
- Kombinasyon
- Olasılık
- Sayısal Mantık
Geometri:
- Geometrik Kavramlar ve Doğruda açılar
- Çokgenler ve Dörtgenler
- Çember ve Daire
- Analitik Geometri
- Katı Cisimler
Türkçe:
- Sözcükte Anlam
- Cümlede Anlam
- Paragraf
- Anlatım Bozuklukları
- Sözel Mantık