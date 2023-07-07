DGS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA 2023 | DGS giriş belgesi ekranı ÖSYM - DGS sınav giriş yeri öğrenme

DGS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA 2023 | ÖSYM tarafından her yıl düzenlenen ve meslek yüksekokulu ile ön lisans mezunu kişilerin eğitimini lisansa tamamlamak için katılım sağladığı Dikey Geçiş Sınavı'nda (DGS) giriş yerleri erişime açıldı. Sınava katılım sağlamak için adayların yanında bulundurmaları zorunlu olan belge hakkında arama motorlarında sorgulanan 'DGS giriş belgesi sorgulama 2023, DGS giriş belgesi ekranı ÖSYM - DGS sınav giriş yeri öğrenme' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

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2023 DGS NE ZAMAN?

ÖSYM'nin yayımladığı 2023 sınav takvimine DGS sınavı bu yıl 16 Temmuz 2023 tarihinde yapılacak.

DGS KAÇ SORU KAÇ DAKİKA?

DGS konuları ve soru dağılımı iki bölümden oluşur. Sınavda 60 sözel ve 60 sayısal olmak üzere toplamda 120 soru sorulur. Sınav süresi 150 dakikadır.

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DGS'DE ÇIKACAK KONULAR

Matematik:

Temel Kavramlar (Sayılar)

Rasyonel Sayılar ve Ondalık Kesirler

Sayı Sistemleri ve Basamak Kavramı

Asal Çarpanlar ve Tam Bölen Sayısı

Bölme ve Bölünebilme Kuralları

Faktöriyel

Obeb (Ebob) ve Okek (Ekok)

Denklem Çözme

Basit Eşitsizlikler ve Sıralama

Mutlak Değer

Üslü Sayılar

Kareköklü Sayılar

Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler

Oran Orantı

Sayı Problemleri

Kesir Problemleri

Sayfa Problemleri

Saat Problemleri

Yaş Problemleri

Yüzde Problemleri

Kar ve Zarar Problemleri

Faiz Problemleri

Karışım Problemleri

Hız Hareket Problemleri

İşçi ve Havuz Problemleri

Kümeler

Fonksiyonlar

İşlem

Modüler Aritmetik

Permütasyon

Kombinasyon

Olasılık

Sayısal Mantık

Geometri:

Geometrik Kavramlar ve Doğruda açılar

Çokgenler ve Dörtgenler

Çember ve Daire

Analitik Geometri

Katı Cisimler

Türkçe: