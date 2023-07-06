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KPSS-2023/1 TERCİHLERİ BAŞLADI - SON DAKİKA | KPSS tercih kılavuzu yayımlandı

KPSS-2023/1 tercihleri başladı. ÖSYM, tercih kılavuzunu resmi internet sitesinden yayımladı. Adaylar, tercihlerini şekillendirmek için yayımlanan kılavuzdaki bilgilerle başvurularını gerçekleştirecek. Bununla birlikte, tercih kılavuzuyla birlikte kadro dağılımları, branşlar ve kontenjanlar da açıklandı. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2023 Perşembe 11:30 Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2023 Perşembe 11:40
KPSS-2023/1 TERCİHLERİ BAŞLADI - SON DAKİKA | KPSS tercih kılavuzu yayımlandı

KPSS-2023/1 Bazı kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonlarına 1. yerleştirme süreci için tercihler başladı. ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru ile adaylar konu hakkında bilgilendirilirken arama motorlarında araştırılan 'KPSS-2023/1 tercihleri başladı mı? KPSS atama 1. Yerleştirme başvuruları nereden ve nasıl yapılır? Tercih kılavuzu yayımlandı mı? Branş dağılımı ve kontenjanlar belli oldu mu?' konularını haberimizde derledik.

KPSS-2023/1 TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM takvimine göre Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 1. Yerleştirme tercihleri 6-13 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Tercih işlemleri, KPSS-2023/1 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

KPSS-2023/1 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

KPSS-2023/1 TERCİH EKRANI - TIKLA

KPSS ATAMA 1. YERLEŞTİRME BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJANLAR

KPSS-2023/1 Tercih Kılavuzu yayımlandı. Tercih işlemleri belirtilen tarihlerde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile gerçekleştirilecek.

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