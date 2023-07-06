KPSS-2023/1 TERCİHLERİ BAŞLADI - SON DAKİKA | KPSS tercih kılavuzu yayımlandı

KPSS-2023/1 Bazı kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonlarına 1. yerleştirme süreci için tercihler başladı. ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru ile adaylar konu hakkında bilgilendirilirken arama motorlarında araştırılan 'KPSS-2023/1 tercihleri başladı mı? KPSS atama 1. Yerleştirme başvuruları nereden ve nasıl yapılır? Tercih kılavuzu yayımlandı mı? Branş dağılımı ve kontenjanlar belli oldu mu?' konularını haberimizde derledik.

KPSS-2023/1 TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM takvimine göre Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 1. Yerleştirme tercihleri 6-13 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Tercih işlemleri, KPSS-2023/1 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

KPSS-2023/1 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

KPSS-2023/1 TERCİH EKRANI - TIKLA

KPSS ATAMA 1. YERLEŞTİRME BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJANLAR

KPSS-2023/1 Tercih Kılavuzu yayımlandı. Tercih işlemleri belirtilen tarihlerde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile gerçekleştirilecek.