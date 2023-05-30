İOKBS NE ZAMAN 2023? | Bursluluk Sınavı hangi tarihte, hangi gün, saat kaçta? - 5,6,7,8,9,10,11. sınıf İOKBS bursluluk sınavı

İOKBS NE ZAMAN 2023? | Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği ve ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine, eğitimlerine destek olmak için burs vermeyi amaçlayan İOKBS'de geri sayım başladı. Burs almak isteyen öğrencilerin başarılarını kanıtlayan sınava başvurular 29 Mayıs Pazartesi günü başladı. 16 Haziran Cuma günü sona erecek başvuruların ardından sınavın ne zaman yapılacağı da en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. İşte detaylar...

BURSLULUK SINAVI HANGİ TARİHTE, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yurt içinde binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleşecek 2022 Bursluluk sınavı (İOKBS) 3 Eylül 2022 Pazar günü saat 10.00'da tek oturum şeklinde gerçekleşecek. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri aynı anda sınava katılım sağlayacak. 120 dakika olan sınav süresi boyunca adaylar, toplamda 100 soruya cevap vermeye çalışacak.

5,6,7,8,9,10,11. SINIF İOKBS BURSLULUK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tarafından yapılan bilgilendirmede, 2023 yılı bursluluk sınavı başvuruları 29 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla başladı. Son başvuru günü ise 16 Haziran Cuma olarak duyuruldu.

📍 Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

📍 Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

📍 Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'incisınıflarında öğrenci olmak,

📍 İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/cezası almamış olmak,

📍 Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2022 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2023 Mali Yılı için tespit edilen 46.000,00 (kırkaltıbin) TL'yi geçmemesi gerekir.Aile gelirinin tespitinde ailenin 2022 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.