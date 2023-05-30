Haberler Haberler İOKBS NE ZAMAN 2023? | Bursluluk Sınavı hangi tarihte, hangi gün, saat kaçta? - 5,6,7,8,9,10,11. sınıf İOKBS bursluluk sınavı

İOKBS NE ZAMAN 2023? | Bursluluk Sınavı hangi tarihte, hangi gün, saat kaçta? - 5,6,7,8,9,10,11. sınıf İOKBS bursluluk sınavı

İOKBS Bursluluk sınavında başvuruların 29 Mayıs Pazartesi günü başlayamasıyla birlikte heyecanlı bekleyiş start verdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki 5,6,7,8,9,10 ve 11. sınıflara düzenlenen İOKBS hakkında arama motorlarında araştırılan 'İOKBS ne zaman 2023? Bursluluk Sınavı hangi tarihte, hangi gün, saat kaçta? - 5,6,7,8,9,10,11. sınıf İOKBS bursluluk sınavı' konularını sizler için derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 11:27 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 11:30
İOKBS NE ZAMAN 2023? | Bursluluk Sınavı hangi tarihte, hangi gün, saat kaçta? - 5,6,7,8,9,10,11. sınıf İOKBS bursluluk sınavı

İOKBS NE ZAMAN 2023? | Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği ve ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine, eğitimlerine destek olmak için burs vermeyi amaçlayan İOKBS'de geri sayım başladı. Burs almak isteyen öğrencilerin başarılarını kanıtlayan sınava başvurular 29 Mayıs Pazartesi günü başladı. 16 Haziran Cuma günü sona erecek başvuruların ardından sınavın ne zaman yapılacağı da en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. İşte detaylar...

BURSLULUK SINAVI HANGİ TARİHTE, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yurt içinde binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleşecek 2022 Bursluluk sınavı (İOKBS) 3 Eylül 2022 Pazar günü saat 10.00'da tek oturum şeklinde gerçekleşecek. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri aynı anda sınava katılım sağlayacak. 120 dakika olan sınav süresi boyunca adaylar, toplamda 100 soruya cevap vermeye çalışacak.

5,6,7,8,9,10,11. SINIF İOKBS BURSLULUK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tarafından yapılan bilgilendirmede, 2023 yılı bursluluk sınavı başvuruları 29 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla başladı. Son başvuru günü ise 16 Haziran Cuma olarak duyuruldu.

📍 Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

📍 Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

📍 Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'incisınıflarında öğrenci olmak,

📍 İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/cezası almamış olmak,

📍 Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2022 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2023 Mali Yılı için tespit edilen 46.000,00 (kırkaltıbin) TL'yi geçmemesi gerekir.Aile gelirinin tespitinde ailenin 2022 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

DİĞER
Güzellik tabusunu yerle bir etmişti! Gucci modeli Öykü Baştaş evlendi! Gelinlik seçimi sosyal medyanın diline düştü
Mangal yapmak için aldıkları iki kilo pirzolayı köpeğe kaptırdılar: Eti hayal ederek patlıcan yedik... O anlar kamerada
Çarpıcı yorum! "G.Saray'ı çok zor bir gece bekliyor"
Galatasaray'a dünya yıldızı stoper! Nelsson'un adı bile anılmayacak...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2023 Babalar Günü ne zaman, hangi tarihte, ayın kaçında?
Okullar ne zaman kapanacak 2023?
2023 KGM personel alımı kura sonuçları ve isim listesi
İOKBS 3 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU? | İOKBS Bursluluk Sınavı yanlışlar doğruları götürüyor mu? - Burs kazanmak için kaç puan gerekir?
2023 uzman öğretmenlik, başöğretmenlik sınavı ne zaman?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çarpıcı yorum! "G.Saray'ı çok zor bir gece bekliyor" Çarpıcı yorum! "G.Saray'ı çok zor bir gece bekliyor" 11:19
Sevilla - Roma maçı saat kaçta? Sevilla - Roma maçı saat kaçta? 11:08
Frutti Extra Bursaspor - Pınar Karşıyaka basketbol maçı saat kaçta? Frutti Extra Bursaspor - Pınar Karşıyaka basketbol maçı saat kaçta? 11:00
Galatasaray - Türk Telekom basketbol maçı saat kaçta? Galatasaray - Türk Telekom basketbol maçı saat kaçta? 10:54
Altay Bayındır dünya devine gidiyor! Altay Bayındır dünya devine gidiyor! 10:39
Öve öve bitiremedi! "Onu hemen alırdım" Öve öve bitiremedi! "Onu hemen alırdım" 10:04
Daha Eski
Şampiyonluk maçı öncesi kritik görüşme! Özbek ve Buruk... Şampiyonluk maçı öncesi kritik görüşme! Özbek ve Buruk... 09:57
Fenerbahçe - Antalyaspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Antalyaspor maçı saat kaçta? 09:54
NBA'de finalin adı belli oldu! NBA'de finalin adı belli oldu! 09:47
Kocaelispor'da flaş gelişme! Fırat Gül... Kocaelispor'da flaş gelişme! Fırat Gül... 09:40
Ankaragücü - G.Saray maçı saat kaçta? Ankaragücü - G.Saray maçı saat kaçta? 09:37
Beşiktaş'a büyük müjde! Transfere dünden razılar Beşiktaş'a büyük müjde! Transfere dünden razılar 09:21