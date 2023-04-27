JANDARMA PERSONEL ALIMI 2023 - Jandarma 500 sözleşmeli uzman erbaş alacak!

Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) 500 sözleşmeli uzman erbaşı personel kadrosuna katacağını duyurdu. Jandarma Uzman Erbaş alımı için başvuru yapmak isteyen kişiler detayları araştırırken JGK tarafından yapılan duyuruda Jandarma Genel Komutanlığına 500 lojistik alt branşlı (mesleki nitelikli) sözleşmeli uzman erbaş alımı yapılacağını açıkladı. Peki Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli uzman erbaş alım şartları neler? Son başvuru tarihi ne zaman? İşte jandarma uzman erbaş alımı başvuru sayfası e-Devlet girişi ve başvuru şartları...

JGK SÖZLEŞMELİ UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

JGK SÖZLEŞMELİ UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvurular 27 Nisan - 11 Mayıs'ta internet üzerinden yapılacak.

JGK SÖZLEŞMELİ UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. 2023 yılı Sözleşmeli Uzman Erbaş teminine yönelik başvuru yapacak;

1) Ortaöğretim ve ön lisans mezunu adaylar 2022 yılı KPSS puanı ile başvuru yapabilecekler. KPSS puanı olmayan ortaöğretim ve ön lisans mezunu adaylar başvuru yapamayacak. İlköğretim (ortaokul) mezunu adaylar için KPSS puanı aranmayacak ve başvuru kılavuzunda belirtilen esaslara göre sınavlara çağrılacaklar.

BAŞVURU ŞARTLARI DETAYLARI

Başvuru şartlarına ilişkin bilgilere "https://vatandas.jandarma.gov.tr" ve "www.jsga.edu.tr" internet sitelerinde yayımlanacak olan "2023 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Lojistik Alt Branşlı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini Kılavuzu"ndan ulaşılabilecek.