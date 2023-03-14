Haberler Haberler İZMİR TOKİ CANLI İZLE 14 MART | İzmir Bergama, Kiraz, Kınık, Karaburun TOKİ kura çekilişi 2023 - İzmir TOKİ kazananlar isim listesi

İZMİR TOKİ CANLI İZLE 14 MART | İzmir Bergama, Kiraz, Kınık, Karaburun TOKİ kura çekilişi 2023 - İzmir TOKİ kazananlar isim listesi

14 Mart Salı TOKİ İzmir kura çekilişi için nefesler tutuldu. Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle ertelenen TOKİ kuraları İzmir'in Kınık, Kiraz, Bergama ve Karaburun ilçeleriyle devam ediyor. 14 Mart 2023 Salı tarihinde İzmir'in Kınık, Kiraz, Bergama ve Karaburun ilçelerinde yapılan TOKİ kura çekilişleri, TOKİ'nin resmi kanalında canlı olarak yayınlanıyor. İzmir TOKİ kura çekilişlerini canlı takip etmek isteyen vatandaşların arama motorlarında yaptıkları 'İzmir TOKİ canlı izle 14 Mart, İzmir Bergama Kınık, Kiraz, Karaburun TOKİ kura çekilişi 2023 ve İzmir TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi' sorgulamalarını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2023 Salı 07:50 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2023 Salı 08:10
İZMİR TOKİ CANLI İZLE 14 MART | İzmir Bergama, Kiraz, Kınık, Karaburun TOKİ kura çekilişi 2023 - İzmir TOKİ kazananlar isim listesi

İZMİR KINIK, KİRAZ, BERGAMA VE KARABURUN TOKİ CANLI İZLE | Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde yıkıcı hasara neden olan deprem felaketinin ardından TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kuraları yeniden başladı. İzmir'in Bergama, Kiraz, Kınık, Karaburun ilçeleri ile devam eden kura çekilişi, TOKİ'nin resmi sitesinde canlı yayınlanıyor. Çekilişi canlı takip etmek isteyenler için İzmir TOKİ canlı izle 14 Mart, İzmir Bergama, Kiraz, Kınık, Karaburun TOKİ kura çekilişi 2023 ve İzmir TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi'ni haberimizde derledik...

İZMİR BERGAMA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

İZMİR KINIK TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

İZMİR KARABURUN TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

İZMİR KİRAZ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

İZMİR HANGİ İLÇEDE KAÇ TOKİ YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 TOKİ konutuna ev sahipliği yapacak. İzmir'de ise TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında konutlar, 15 ilçede, ilk etapta 12.400 adet yapılacak.

İZMİR TOKİ KAZANANLAR İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

8 MART ŞUBAT İZMİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

📌MERKEZ: 3479 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

9 MART İZMİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

📌MENEMEN: 1500 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

10 MART İZMİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

📌GÜZELBAHÇE: 750 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

📌URLA: 300 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

📌SELÇUK: 300 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

11 MART İZMİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

📌TORBALI: 1000 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

📌SEFERİHİSAR: 500 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

12 MART İZMİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

📌ALİAĞA: 1000 konut

📌KEMALPAŞA: 500 konut

13 MART İZMİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

📌DİKİLİ: 1000 konut

📌TİRE: 500 konut

14 MART İZMİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

📌BERGAMA: 1000 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

📌KARABURUN: 100 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

📌KİRAZ: 271 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

📌KINIK 2.ETAP: 200 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Enner Valencia'nın yeni takımı belli oldu! Taraftarı yıkan ayrılık gerçekleşiyor...
Wanda Nara çok kızacak! Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi üç güzelle beraber...
Orta sahaya sürpriz isim! Menajerler Süper Lig devine önerdi
İngiliz gazeteciden G.Saray sözleri: Firmino böyle isteyebilir!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
14 Mart Tıp Bayramı mesajları
İzmir Bergama, Kınık, Kiraz ve Karaburun TOKİ kazananlar listesi 14 Mart
Resmi Gazete'de bugün! 14 Mart 2023 Salı
İSKİ İstanbul su kesintisi 14 Mart 2023
14 Mart son depremler, artçılar ve büyüklükleri
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Alvaro Morata A. Madrid'e galibiyeti getirdi! Alvaro Morata A. Madrid'e galibiyeti getirdi! 00:58
Alvaro Morata A. Madrid'e galibiyeti getirdi! Alvaro Morata A. Madrid'e galibiyeti getirdi! 00:57
Ümit Şengül: Kırmızı karttan sonra ritmimizi kaybettik Ümit Şengül: Kırmızı karttan sonra ritmimizi kaybettik 00:56
Hüseyin Eroğlu: Önemli olan şampiyon olmak Hüseyin Eroğlu: Önemli olan şampiyon olmak 00:56
İbrahim Üzülmez: Bizim için bir iş kazası İbrahim Üzülmez: Bizim için bir iş kazası 00:56
İtalya Süper Kupası'nın formatında değişiklik! İtalya Süper Kupası'nın formatında değişiklik! 00:56
Daha Eski
Milan evinde 2 puan bıraktı! Milan evinde 2 puan bıraktı! 00:47
Milan evinde 2 puan bıraktı! Milan evinde 2 puan bıraktı! 00:47
Ümit Şengül: Kırmızı karttan sonra ritmimizi kaybettik Ümit Şengül: Kırmızı karttan sonra ritmimizi kaybettik 00:44
Hüseyin Eroğlu: Önemli olan şampiyon olmak Hüseyin Eroğlu: Önemli olan şampiyon olmak 00:42
İbrahim Üzülmez: Bizim için bir iş kazası İbrahim Üzülmez: Bizim için bir iş kazası 00:40
İtalya Süper Kupası'nın formatında değişiklik! İtalya Süper Kupası'nın formatında değişiklik! 00:39