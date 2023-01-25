Haberler Haberler BURSA NİLÜFER TOKİ SONUÇ - Bursa Nilüfer Orhangazi kura çekiliş sonuçları | Bursa TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi

BURSA NİLÜFER TOKİ SONUÇ - Bursa Nilüfer Orhangazi kura çekiliş sonuçları | Bursa TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi

BURSA NİLÜFER TOKİ SONUÇ - Milyonlarca kişinin başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim kapsamında kura çekilişi sırası Bursa'da devam ediyor. 25 Ocak'ta Bursa Nilüger ve Orhangazi'de inşa edilecek konutlar için yapılan kura çekilişinde kazanların isimleri de belli oluyor. İşte arama motorlarında araştırılan Bursa Nilüfer TOKİ kura çekiliş sonuçları, Bursa TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı, TOKİ Bursa Nilüfer, Orhangazi çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Bursa kazananlar isim listesi konularının detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2023 Çarşamba 07:43 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2023 Çarşamba 07:50
BURSA NİLÜFER TOKİ SONUÇ - Bursa Nilüfer Orhangazi kura çekiliş sonuçları | Bursa TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi

BURSA NİLÜFER ORHANGAZİ TOKİ SONUÇLARI | Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, kura çekilişleri Bursa'da devam ediyor. Nilüfer ve Orhangazi ilçelerinde 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Bursa TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Bursa kazananlar isim listesi konularını araştırıyor. İşte detaylar...

BURSA NİLÜFER TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

BURSA ORHANGAZİ TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

NİLÜFER ORHANGAZİ KAZANANLAR İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

BURSA İLÇELERE GÖRE KONUT SAYISI

  • Büyükorhan Orhan Mahallesi: 96 konut
  • Gürsu Dışkayaköyü Mahallesi: 360 konut
  • Harmancık : 150 konut
  • İnegöl Karalar Mahallesi: 480 konut
  • Karacabey (Teknosab) Yenikaraağaç Mahallesi 3316 konut
  • Karacabey Taşlık Mahallesi: 1000 konut
  • Keles : 140 konut
  • Kestel Seymen Mahallesi: 750 konut
  • Mustafakemalpaşa Yalıntaş Mahallesi: 400 konut
  • Nilüfer : 1400 konut
  • Orhaneli : 268 konut
  • Orhangazi Arapzade Mahallesi: 150 konut
  • Yenişehir Subaşı Mahallesi: 140 konut

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