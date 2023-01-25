BURSA NİLÜFER TOKİ SONUÇ - Bursa Nilüfer Orhangazi kura çekiliş sonuçları | Bursa TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi

BURSA NİLÜFER ORHANGAZİ TOKİ SONUÇLARI | Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, kura çekilişleri Bursa'da devam ediyor. Nilüfer ve Orhangazi ilçelerinde 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Bursa TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Bursa kazananlar isim listesi konularını araştırıyor. İşte detaylar...
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BURSA İLÇELERE GÖRE KONUT SAYISI
- Büyükorhan Orhan Mahallesi: 96 konut
- Gürsu Dışkayaköyü Mahallesi: 360 konut
- Harmancık : 150 konut
- İnegöl Karalar Mahallesi: 480 konut
- Karacabey (Teknosab) Yenikaraağaç Mahallesi 3316 konut
- Karacabey Taşlık Mahallesi: 1000 konut
- Keles : 140 konut
- Kestel Seymen Mahallesi: 750 konut
- Mustafakemalpaşa Yalıntaş Mahallesi: 400 konut
- Nilüfer : 1400 konut
- Orhaneli : 268 konut
- Orhangazi Arapzade Mahallesi: 150 konut
- Yenişehir Subaşı Mahallesi: 140 konut