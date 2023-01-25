BURSA NİLÜFER TOKİ SONUÇ - Bursa Nilüfer Orhangazi kura çekiliş sonuçları | Bursa TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi

BURSA NİLÜFER ORHANGAZİ TOKİ SONUÇLARI | Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, kura çekilişleri Bursa'da devam ediyor. Nilüfer ve Orhangazi ilçelerinde 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Bursa TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Bursa kazananlar isim listesi konularını araştırıyor. İşte detaylar...

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