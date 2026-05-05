Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Az önce deprem mi oldu? | 5 Mayıs son depremler listesi AFAD, Kandilli Rasathanesi

Az önce deprem mi oldu? | 5 Mayıs son depremler listesi AFAD, Kandilli Rasathanesi

Yer kabuğu 5 Mayıs Salı sabahında Marmara ve Ege'de hareketlendi! Bursa Mudanya'da 2.2, Manisa Soma'da ise 2.3 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi. Gece boyunca Ankara Beypazarı, Muş Malazgirt ve Malatya Akçadağ'da da düşük yoğunluklu sarsıntılar yaşandı. Depremi hisseden vatandaşlar, arama motorlarında "az önce deprem mi oldu" ve "en son nerede deprem oldu" sorularının yanıtını araştırıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verileriyle 5 Mayıs 2026 son depremler listesini haberimizde derledik.

Giriş Tarihi: 14 Nisan 2026 08:50 Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2026 07:48
Az önce deprem mi oldu? | 5 Mayıs son depremler listesi AFAD, Kandilli Rasathanesi

Son dakika deprem haberleri... 5 Mayıs Salı günü, Türkiye'nin farklı noktalarından gelen deprem haberleriyle başladı. Kandilli Rasathanesi verilerine göre, sabaha karşı saat 04.59'da Bursa'nın Mudanya ilçesinde yerin 7.8 km derinliğinde bir sarsıntı hissedildi. Bu sarsıntıdan hemen önce, saat 04:50'de ise Manisa'nın Soma ilçesi 2.3 büyüklüğündeki depremle sallandı. Başkent Ankara'dan Muş'a kadar yayılan bu mikro sismik hareketlilikler, uzmanlar tarafından bölgedeki fay hatlarının rutin aktiviteleri olarak değerlendiriliyor. İşte 5 Mayıs 2026 itibarıyla sismik kayıtlara yansıyan o liste...

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? 5 MAYIS 2026

  • Mudanya (Bursa): Saat 04:59'da yerin 7.8 km derinliğinde 2.2 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı.
  • Soma (Manisa): Saat 04:50'de yerin 7.7 km derinliğinde 2.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
  • Akçadağ (Malatya): Saat 04:38'de 2.0 büyüklüğünde sismik hareket yaşandı.
  • Beypazarı (Ankara): Saat 02:53'te 2.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
  • Malazgirt (Muş): Saat 02:48'de 2.3 büyüklüğünde hareketlilik rapor edildi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ | TIKLA-GÖR

AFAD son depremler listesi | 5 Mayıs 2026

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ | TIKLA-GÖR

Kandilli Rasathanesi son depremler listesi | 5 Mayıs 2026

