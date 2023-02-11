Haberler Haberler İSKİ İSTANBUL SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER | 11 Şubat 2023 sular ne zaman gelecek? - İstanbul su kesintisi

İSKİ İSTANBUL SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER | 11 Şubat 2023 sular ne zaman gelecek? - İstanbul su kesintisi

İstanbul'da 11 Şubat Cumartesi günü hangi ilçelerde su kesintisi olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan planlı çalışmalar kapsamında ilçe ve mahallelerde yapılan kesintiler, İSKİ'nin resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda suların ne zaman geleceği de bildirilirken İSKİ İstanbul su kesintisi olan ilçeleri ve 11 Şubat 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2023 Cumartesi 07:06
İSKİ İSTANBUL SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER | 11 Şubat 2023 sular ne zaman gelecek? - İstanbul su kesintisi

11 ŞUBAT 2023 İSTANBUL SU KESİNTİSİ | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, İstanbul'un bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılabilmektedir. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 11 Şubat 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını arşatırıyor. İşte İSKİ İstanbul 11 Şubat Cumartesi günü planlı su kesintisi yaşanacak ilçeler...

11 ŞUBAT 2023 İSTANBUL PLANLI SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

MALTEPE
Etkilenen Mahalleler : GİRNE MAH
Açıklama : İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI
Başlama Tarihi : 2023-02-11 03:01:09.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.2.2023 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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