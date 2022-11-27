DHBT SINAV YERLERİ BELLİ OLDU | KPSS DHBT giriş belgesi sorgulama ekranı - 2022 KPSS DHBT sınav yerleri ve giriş belgesi

DHBT SINAV YERLERİ BELLİ OLDU | ÖSYM, KPSS DHBT sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrolarına atanmak isteyenlerin katılım sağladığı sınava girecek adaylar, arama motorlarında KPSS DHBT giriş belgesi sorgulama ekranı - 2022 KPSS DHBT sınav yerleri ve giriş belgesi sorgulamaları yapıyor. İşte tüm merak edilenler...

KPSS DHBT GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi başvuruları 17 Ekim 2022 tarihinde sona erdi. 25 Ekim'de geç başvuruları alınan sınava giriş belgeleri ise 17 Ekim Perşembe günü saat 14.00'ten itibaren erişime açıldı.

🔥G.SARAY'DA HÜCUM HATTI DEĞİŞİYOR! AYRILIK VE TRANSFER...🔥

💥2 DÜNYA DEVİ FERDİ'YE TALİP OLDU!💥

👉SÜPER LİG DEVİNDEN ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ HAREKATI!👈

İmam hatip lisesi mezunu olan adayların girdiği sınava, son sınıfta olan ve sınav geçerlilik süresi içinde mezun olabilecek olan adaylar da katılım sağlayabilmektedir. Aynı zamanda sınava açık öğretimden imam hatip lisesi mezunu öğrenciler de girebilmektedir.

İlahiyat Ön Lisans mezunu olan veya sınav geçerlilik süresi içinde mezun olabilecek olan adaylar Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testine girebilmektedir.

İlahiyat Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Eğitim Fakültelerinin Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmenliği Bölüm mezunu olan veya sınav geçerlilik süresi içinde mezun olabilecek olan adaylar DHBT'ye girebilmektedir.

2022 KPSS DHBT SINAV YERLERİ VE GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

KPSS DHBT NE ZAMAN?

2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT), 27 Kasım 2022 tarihinde, saat 10.00'da uygulanacaktır.

KPSS DHBT KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

DHBT yani Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi tek oturumdur ve süresi 60 dakikadır. Adayların sınav süresi bitmeden sınav salonundan ayrılmaları yasaktır. Sınavda adaylara toplam 40 adet çoktan seçmeli sorulacaktır.