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TOKİ TAKSİTLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? | Toki taksitleri sabit mi? Ödeme planı nasıl olacak?

TOKİ milyonları ev sahibi yapmak için harekete geçti ve Cumhuriyet tarihinin en büyük toplu konut projesini başlattı. Başvuruların başlamasıyla birlikte büyük ilgi oluştu. Bu durum birçok detayın araştırılmasını sağladı. TOKİ taksitleri en merak edilen detaylar arasında year alıyor. Peki, TOKİ taksitleri ne zaman başlayacak? Toki taksitleri sabit mi olacak? Ödeme planı nasıl? İşte tüm detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2022 Perşembe 12:37 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2022 Perşembe 13:10
TOKİ TAKSİTLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? | Toki taksitleri sabit mi? Ödeme planı nasıl olacak?

TOKİ TAKSİTLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? - Yurt genelinde başlatılan sosyal konut projesi büyük heyecan yarattı. Birçok vatandaşımız ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvuruda bulunuyor. Ancak TOKİ başvuruları ile ilgili detaylar da merak ediliyor. Peki, TOKİ taksitleri ne zaman başlayacak? Toki taksitleri sabit mi olacak? Ödeme planı nasıl? İşte tüm detaylar...

TOKİ TAKSİTLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Toki taksitleri sözleşme imzalandıktan sonra başlayacak. Sözleşme ise inşaat bitimine yakın bir tarihte imzalanacak. Taksitlerin teslimden 1 yıl önce başlaması bekleniyor.

TOKİ TAKSİTLERİ SABİT Mİ OLACAK?

Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacaktır. İlk dönemsel artış sözleşme tarihine göre İdarece belirlenecektir. Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.

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