Haberler Haberler PTT PERSONEL ALIMI | PTT Eleman alımı 2022 ne zaman? Başvuru tarihleri ve şartları ne?

PTT PERSONEL ALIMI | PTT Eleman alımı 2022 ne zaman? Başvuru tarihleri ve şartları ne?

PTT personel alımı için tüm detaylar araştırılıyor. Uzun süredir beklenen PTT eleman alımı için detaylar açıklanmaya başladı. Başvuruda bulunmak isteyenler arama motorlarında, PTT iş başvurusu şartları ne?, PTT personel alım başvurusu nasıl yapılır?, PTT alımı ne zaman? gibi ifadelerle araştırma yapıyor. İşte tüm detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2022 Cuma 17:08 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2022 Cuma 17:08
PTT PERSONEL ALIMI | PTT Eleman alımı 2022 ne zaman? Başvuru tarihleri ve şartları ne?

PTT PERSONEL ALIMI - Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT), 2022 personel alımı yapacak. Birçok kişi arama motorlarında PTT ile ilgili detayları araştırıyor. PTT personel alımı ile ilgili bilinmesi gerekenler haberimizde...

PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

2022 PTT işe alımı işe ilgili tarihler henüz açıklanmadı. PTT Personel alımı ile ilgili detayları açıkladığında haberimizde yer alacak.

PTT PERSONEL ALIM ŞARTLARI NE?

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde

istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

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