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Kurban Bayramı'nda bankalar çalışıyor mu? 2022 Kurban Bayramı'nda bankalar açık mı? Arefe günü bankalar açık mı?

Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala birçok kişi arama motorlarında merak ettikleri detayları araştırıyor. Özellikle Kurban Bayramı'nda bankaların çalışıp çalışmayacağı merak konusu oldu. Peki, Kurban Bayramı'nda bankalar çalışıyor mu? 2022 Kurban Bayramı'nda bankalar açık mı?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2022 Cuma 23:30 Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2022 Cumartesi 10:47
Kurban Bayramı'nda bankalar çalışıyor mu? 2022 Kurban Bayramı'nda bankalar açık mı? Arefe günü bankalar açık mı?

Kurban Bayramı geldi çattı. İslam alemi için oldukça önemli olan Kurban Bayramı'nda ve arefe günü banka şirketlerinin çalışıp çalışmadığı merak konusu oldu. Peki, Kurban Bayramı'nda bankalar açık mı 2022? Bayram ve arefe günü bankalar çalışıyor mu, tatil mi?

KURBAN BAYRAMI'NDA BANKALAR AÇIK MI?

2022 Kurban Bayramı'nda resmi tatil olması sebebiyle bankalar hizmet vermeyecek. Arefe günü ise yarım gün çalışacak olan bankalar, öğleden sonra hizmet vermeyecek.

BAYRAMDA EFT/HAVALE YAPILIR MI?

Resmi tatil olduğu için EFT işlemlerinde aktarım sağlanmaz. Resmi tatilin bittiği ilk gün EFT işlemleri yapılır.

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