MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU? | Zamlı öğretmen, polis, hemşire, imam, vaiz, doktor maaşları kaç para? - SON DAKİKA

Emekli ve memurlara yapılacak Temmuz ara zammında enflasyon farkı ortaya çıktı. Milyonlarca vatandaş, emekli zamlarının ne kadar olduğunu ve memur maaşlarına ne kadar zam yapıldığını araştırmaya başladı. İşte 2022 Temmuz ayından itibaren geçerli olacak öğretmen, hemşire, polis, imam, SSK emeklisi, BAĞ-KUR emeklisi maaş zamlarına dair merak edilenler...

TÜİK Haziran ayına ilişkin enflasyon oranını açıkladı ve aylık enflasyon 4,95 olurken, yıllık bazda enflasyon ise 78,6 olarak kaydedildi.

Maaşların Hesabı - Maliye Bakanlığı'na göre (Aile Yardımı Dahil Maaşlar: 0-6 yaş çocuk, eş çalışmıyor)

TEMMUZ AYI ENFLASYON FARKINA GÖRE ZAMLI 1/4 ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLDU?

OCAK AYI ZAMLI ÖĞRETMEN MAAŞI: 8668 TL

TEMMUZ AYI ZAMLI ÖĞRETMEN MAAŞI: 12 bin 295 TL

TEMMUZ AYI ZAMLI EMEKLİ ÖĞRETMEN MAAŞI: 7 bin 483 TL

TEMMUZ AYI ENFLASYON FARKINA GÖRE ZAMLI POLİS MAAŞI NE KADAR OLDU?

OCAK AYI ZAMLI POLİS MAAŞI :9.706 TL

TEMMUZ AYI ZAMLI POLİS MEMURU MAAŞI:13.767 TL

TEMMUZ AYI ENFLASYON FARKINA GÖRE ZAMLI BAŞKOMİSER MAAŞI NE KADAR OLDU?

OCAK AYI ZAMLI BAŞKOMİSER MAAŞI: 11.162 TL

TEMMUZ AYI ZAMLI BAŞKOMİSER MAAŞI : 15.833 TL

TEMMUZ AYI ENFLASYON FARKINA GÖRE ZAMLI HEMŞİRE MAAŞI NE KADAR OLDU? (LİSANS MEZUNU)

OCAK AYI ZAMLI HEMŞİRE MAAŞI: 11.162 TL

TEMMUZ AYI ZAMLI BAŞKOMİSER MAAŞI : 15.833 TL

TEMMUZ AYI ENFLASYON FARKINA GÖRE ZAMLI ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLDU?

OCAK AYI ZAMLI VAİZ MAAŞI: 9.003 TL

TEMMUZ AYI ZAMLI VAİZ MAAŞI:12.770 TL

TEMMUZ AYI ENFLASYON FARKINA GÖRE ZAMLI ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

OCAK AYI ZAMLI ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MAAŞI: 10.809 TL

TEMMUZ AYI ZAMLI ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MAAŞI: 15.332 TL

TEMMUZ AYI ENFLASYON FARKINA GÖRE ZAMLI UZMAN DOKTOR MAAŞI NE KADAR OLDU?

OCAK AYI ZAMLI UZMAN DOKTOR MAAŞI: 13.312 TL

TEMMUZ AYI ZAMLI UZMAN DOKTOR MAAŞI: 18.883 TL

TEMMUZ AYI ENFLASYON FARKINA GÖRE ZAMLI AVUKAT MAAŞI NE KADAR OLDU?

OCAK AYI ZAMLI AVUKAT MAAŞI: 10.934 TL

TEMMUZ AYI ZAMLI AVUKAT MAAŞI: 15.509 TL

Diğer meslek gruplarının zamlı maaşları ve detaylar haberimizde yer alacak....