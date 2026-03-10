HMGS BAŞVURU EKRANI 2026 | HGMS başvuruları nasıl yapılır? Geç başvuru tarihi ne zaman?

Hukuk alanında kariyer hedefleyen adaylar için beklenen açıklama geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, binlerce hukuk mezununun katılacağı Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı için 2026-HMGS/1 takvimini duyurdu. Kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte sınav süreci resmen başlamış oldu. Mesleki yolculuklarına adım atmak isteyen genç hukukçular, başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek. Sınav takvimi ve başvuru sürecine ilişkin ayrıntılar ise ÖSYM tarafından paylaşılan resmi kılavuzda yer alıyor. Peki, HGMS başvuruları nasıl yapılır? HGMS başvuru ekranı hakkında merak edilenler haberimizde...

HMGS/1 BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, HMGS/1 başvurları başladı. 9 Mart 2026 Pazartesi günü saat 11.00'de başlayan HMGS/1 başvuruları, elektronik ortamdan hızlıca yapılabilir.

HMGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

HMGS başvurusu yapmak isteyen adaylar, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden ya da mobil uygulamasından işlemlerini gerçekleştirebilecek.

İnternet Üzerinden: ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle,

Mobil Uygulama: ÖSYM AİS mobil uygulaması üzerinden,

Başvuru Merkezleri: İnternet ya da mobil uygulamadan başvuruyu gerçekleştirmek istemeyen adaylar, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla işlemlerini yapabilirler.

HMGS SINAV VE GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ

HMGS için başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için geç başvuru günü 26 Mart 2026 olarak açıklandı. HMGS sınavı ise 26 Nisan 2026 saat 10.15'te başlayacak.