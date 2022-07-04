💥MEMUR VE EMEKLİ ENFLASYON FARKI AÇIKLANDI - EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU? - SON DAKİKA

SON DAKİKA EMEKLİ VE MEMUR ZAMLI MAAŞLARI BELLİ OLDU! - TÜİK'in açık Haziran ayı enflasyon oranını 4.95, yıllık enflasyon oranı 78,62 olarak açıklandı. olarak açıklamasının ardından 6 aylık emekli ve memur enflasyon farkı hesaplandı! Böylece, emekli ve memur maaşlarına yapılacak kesin oranın ne kadar olacağı ortaya çıktı. Başkan Erdoğan'ın açıklayacağı ek zam oranın da belli olmasıyla birlikte memur ve emekli maaşlarının yeni tutarları haberimizde...

HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI KAÇ OLDU?

Haziran ayı enflasyon oranı 4 Temmuz Pazartesi günü 10.00'da TÜİK tarafından açıklandı.

Haziran ayı enflasyon oranı 4.95; yıllık enflasyon oranı 78.62 oldu.

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞINDA ENFLASYON FARKI NE KADAR? NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Emekli ve memur maaşlarında enflasyon farkı belli oldu. Haziran ayı enflasyon oranının 4.95 olarak açıklanmasıyla birlikte altı aylık enflasyon farkı oranı 41.85 olarak belirlendi!

Böylece emekli ve memur maaşlarına yapılacak enflasyon farkı zammı 41.85 oranında oldu.

Maaşların Hesabı: Maliye Bakanlığı'na göre (Aile Yardımı Dahil Maaşlar: 0-6 yaş çocuk, eş çalışmıyor)

-En düşük emekli memur maaşı 6 bin 85 TL

-Bağkur esnaf emekli maaşı 4 197 TL

-En düşük memur maaşı 9 bin TL

-SSK 2000 öncesi En düşük emekli maaşı 4 bin 687 TL

-Evde Bakım maaşı 3340 TL

-Engelli Maaşı 1842 TL

-Polis Maaşı 13 bin 768 TL

-Öğretmen Maaşı 12 bin 295 TL

-Hemşire Maaşı 11 bin 845 TL

-Emekli İmam Maaşı 7 bin 452 TL

-Emekli Polis Memuru 7 bin 739 TL

-Emekli Öğretmen Maaşı 7 bin 483 TL

-Emekli Hemşire 7 bin 275 TL

AYRINTILAR GELİYOR...

Emekli ve memur zammında Temmuz ayı son dakika gelişmelerini fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz.

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARINDA ENFLASYON FARKINA EK NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Emekli ve memur maaşında enflasyon farkının ne kadar olacağı ortaya çıktı. Belirlenen bu artışın üzerine ek zam yapılacağını açıklayan Başkan Erdoğan'ın yapacağı açıklamanın akabinde, memur ve emekli maaşlarının ne kadar olacağı belli olacak.

BAŞKAN ERDOĞAN EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARINA YAPILACAK EK ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

Başkan Erdoğan, emekli ve memur zamlarına ek zam yapılacağı son Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamıştı. Memur ve emekli maaşlarında 6 aylık enflasyon farkının belli olmasının ardından, Başkan Erdoğan'ın ek zammı açıklaması bekleniyor. Yapılacak açıklamaların akabinde, detaylar haberimizde yer alacak.

Emekli ve memur zammında Temmuz ayı son dakika gelişmelerini fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARINDA 5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR?

TÜİK'in Mayıs ayı enflasyon oranını açıklamasının ardından 5 aylık enflasyon farkı yüzde 35,64 olarak kayıtlara geçmişti.

Bununla birlikte memur enflasyon farkı ise yüzde 28,14 olarak belirlenmişti. Bu orana toplu sözleşme zammı eklenince 5 aylık memur zammı yüzde 35,14 olarak kesinlik kazandı.

Bu durumda, Haziran ayı enflasyon oranı sıfır dahi olsa, emeklilerin yüze 35,64, memurların ise yüzde 35,14 oranında zam alması kesinleşti.

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARINDA 6 AYLIK ENFLASYON FARKI VE EK ZAM BEKLENTİSİ NE KADAR?

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin Haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 4,44 olarak sonuçlandı. Eğer bu enflasyon beklentileri gerçekleşirse;

6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 41,66

6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 41,66

6 aylık memur enflasyon farkı yüzde 34,16

Memur Temmuz ayı toplu sözleşme zammı yüzde 7

Memur ve memur emeklisi zammı 41,16

Ek zam beklentisi yüzde 3

Ek zamlı memur zam oranı 44,16 olacak.



Merkez Bankası Haziran ayı enflasyon beklenti anketine göre, yapılan hesaplamalarla zam oranları;

Merkez Bankası beklenti anketine göre enflasyon oranı yüzde 3,77

6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 40,75

6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 40,75

6 aylık memur enflasyon farkı yüzde 33,25

Memur Temmuz ayı toplu sözleşme zammı yüzde 7

Memur ve memur emeklisi zammı 40,25

Ek zam beklentisi yüzde 3

Ek zamlı memur zam oranı 43,25 oldu.



MEMUR TABAN MAAŞLARINDA ZAM BEKLENTİSİ

UNVAN - MEVCUT MAAŞ (TL) - 5 AYLIK ZAM YÜZDE 35,14 - 6 AYLIK ZAM YÜZDE 41,16 - EK ZAMLI YÜZDE 44,16

Memur - 6429 - 8688 - 9075 - 9268

Memur emeklisi - 4289 - 5796 - 6054 - 6183



TÜM MEMUR MAAŞLARINDA ZAM BEKLENTİSİ

UNVAN - MEVCUT MAAŞ (TL) - 5 AYLIK ZAM YÜZDE 35,14 - 6 AYLIK ZAM YÜZDE 41,16 - EK ZAMLI YÜZDE 44,16

GENEL MÜDÜR 1/4 - 21330 - 28825 - 30109 - 30749

ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu)1/4 - 11188 - 15119 - 15793 - 16129

MEMUR (Lisans mezunu)9/1 - 6854 - 9262 - 9675 - 9881

ÖĞRETMEN 1/4 - 8668 - 11714 - 12236 - 12496

KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 19510 - 26366 - 27540 - 28126

BAŞKOMİSER 3/1 - 11162 - 15084 - 15756 - 16091

POLİS MEMURU 8/1 - 9706 - 13117 - 13701 - 13992

UZ. DOKTOR 1/4 - 13312 - 17990 - 18791 - 19191

UNVAN - MEVCUT MAAŞ (TL) - 5 AYLIK ZAM YÜZDE 35,14 - 6 AYLIK ZAM YÜZDE 41,16 - EK ZAMLI YÜZDE 44,16

HEMŞİRE (Lisans mezunu) 5/1 - 8351 - 11286 - 11788 - 12039

MÜHENDİS 1/4 - 11440 - 15460 - 16149 - 16492

TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 - 7132 - 9638 - 10068 - 10281

PROFESÖR 1/4 - 18369 - 24824 - 25930 - 26481

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 10809 - 14607 - 15258 - 5582

VAİZ 1/4 - 9003 - 12167 - 12709 - 12979

AVUKAT 1/4 - 10934 - 14776 - 15434 - 15762

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARINDA ZAM BEKLENTİSİ

UNVAN - MEVCUT MAAŞ (TL) - 5 AYLIK ZAM YÜZDE 35,14 - 6 AYLIK ZAM YÜZDE 41,16 - EK ZAMLI YÜZDE 44,16

Müşteşar (1/1) - 15459 - 20891 - 21822 - 22286

Genel Müdür (1/1) - 13664 - 18466 - 19288 - 19698

Şube Müdürü (Lisans - 1/4) - 5243 - 7085 - 7401 - 7558

Memur (Lisans - 1/4) - 5130 - 6933 - 7242 - 7395

Kaymakam 1. Sınıf (1/4) - 8956 - 12103 - 12642 - 12911

Polis memuru (8/1) - 5456 - 7373 - 7702 - 7865

Hemşire (Lisans - 1/4) - 5128 - 6930 - 7239 - 7393

Mühendis (1/4) - 6433 - 8694 - 9081 - 9274

Teknisyen (Lise-1/4) - 4477 - 6050 - 6320 - 6454

Profesör (1/4) - 12238 - 16538 - 17275 - 17642

İmam-hatip - 5275 - 7129 - 7446 - 7604

Avukat (1/4) - 5275 - 7129 - 7446 - 7604

SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİNDE ZAM BEKLENTİSİ

Temmuz ayında memur maaşları için belirlenecek zam oranı aynı zamanda sosyal yardımları ve kıdem tazminatı tavanını da yükseltecek. İşte 6 aylık enflasyon beklentileri göre yeni 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, kronik hasta yardımı ve engelli aylığı hesabı:

ÖDEME TÜRÜ - MEVCUT MAAŞ (TL) - 5 AYLIK ZAM YÜZDE 35,14 - 6 AYLIK ZAM YÜZDE 41,16 - EK ZAMLI YÜZDE 44,16