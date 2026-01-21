YÖKDİL/1 başvuru ekranı açıldı | 2026 ÖSYM YÖKDİL başvuru nasıl yapılır, ücreti

Ölçme, Seçme ve Yerleştirleme Merkezi (ÖSYM), 2026 yılı sınav takvimine göre yılın ilk YÖKDİL sınavı için süreci başlattı. İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça dillerinde gerçekleştirilen YÖKDİL, adaylara uzmanlık alanlarına göre dil yeterliliğini ölçme imkanı tanıyor. Adaylar, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak başvurularını tamamlayabilecekler. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da elektronik başvuru sistemindeki yoğunluk nedeniyle adayların işlemlerini son güne bırakmaması önerilirken sınavın uygulama merkezi sayıları ve güncel sınav ücretleri de yayınlanan kılavuzla birlikte netlik kazandı. İşte YÖKDİL/1 başvuru ekranı ve detayları...

2026-YÖKDİL/1 BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2062 YÖKDİL-1 BAŞVURU TARİHLERİ

2026 yılının ilk YÖKDİL sınavı (YÖKDİL/1) için takvim belirlendi. Buna göre sınava başvuru tarihleri 21 Ocak - 29 Ocak 2026 olarak belirlendi. Sınava geç başvuru tarihi ise 4 Şubat 2026 (Saat 23:59'a kadar). Başvurular 21 Ocak günü saat 11:00'de başlamış olup, son gün olan 29 Ocak 23:59'da sona erecektir.

YÖKDİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını ÖSYM'nin dijital kanalları veya başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilirler:

Sisteme Giriş: ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne (ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'na T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın. Şifresi olmayan adaylar "e-Devlet ile Giriş" seçeneğini kullanarak sisteme kayıt olabilir ve başvurularını tamamlayabilirler.

Başvuru Seçimi: "Başvuru Sürecindekiler" kısmından 2026-YÖKDİL/1 sınavını seçin.

Bilgilerin Kontrolü: Sınav merkezi tercihi, alan seçimi (Fen, Sağlık veya Sosyal Bilimler) ve iletişim bilgilerini onaylayın.

Ödeme: Başvurunun tamamlanması için sınav ücretinin yatırılması şarttır.

2026 YÖKDİL SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

2026 YÖKDİL-1 için belirlenen güncel ücret 1.200 TL'dir (Geç başvuru gününde yapılan ödemeler %50 artırımlı olarak yani 1.800 TL olarak tahsil edilir). ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "e-İŞLEMLER" kısmındaki "ÖDEMELER" alanından kredi kartı veya banka kartı ile ödeme yapmaktır.

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Akademik kariyer hedefleyen adayların merakla beklediği 2026-YÖKDİL/1 sınavı, ÖSYM takvimine göre 8 Mart 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Tüm Türkiye genelinde aynı anda uygulanacak olan sınav, sabah saat 10.15 itibarıyla başlayacak. Ancak adayların en çok dikkat etmesi gereken nokta, ÖSYM'nin sınav binasına giriş saatidir; saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişler tamamen kapatılacak ve bu saatten sonra gelen adaylar, her ne sebeple olursa olsun içeri alınmayacak. Toplamda 180 dakika (3 saat) sürecek olan maratonda adaylara uzmanlık alanlarından (Fen, Sağlık veya Sosyal Bilimler) 80 soru yöneltilecek ve sınav maratonu saat 13.15'te sona erecek. Sınavın sonuçları ise yaklaşık bir ay sonra, 8 Nisan 2026 tarihinde ÖSYM'nin sonuç sayfası üzerinden kamuoyuna ilan edilecek.