Haberler Haberler ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATIRILACAK? | Memur, emekli, yaşlı ve engelli zamlı maaşları bayramdan önce ödenecek mi?

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATIRILACAK? | Memur, emekli, yaşlı ve engelli zamlı maaşları bayramdan önce ödenecek mi?

Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, zamlı maaş ödemelerinin yapılacağı tarihe dair de gelişmeleri aktardı. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren maaş ödemelerinin bayramdan önce hesaplara yatırılacağını duyuran Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına dair detaylar haberimizde. İşte memur, emekli, yaşlı ve engelli zamlı maaşlarına dair son dakika gelişmeleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2022 Pazartesi 08:50 Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2022 Pazartesi 09:10
ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATIRILACAK? | Memur, emekli, yaşlı ve engelli zamlı maaşları bayramdan önce ödenecek mi?

Memur, emekli, yaşlı ve engelli zamlı maaşlarının bayramdan önce ödeneceğini açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplansı'nın ardından konuya dair zamlı maaşlara dair detayları paylaştı. İşte Kurban Bayramı 2022 öncesi yatırılacak maaşlara dair merak edilenler...

Zamlı asgari ücret ne zaman yatırılacak? Devamını Oku BUNU DA OKU
Asgari ücret zammı açıklandı! Devamını Oku BUNU DA OKU

ZAMLI MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK? BAYRAM ÖNCESİ ÖDENECEK Mİ?

27 Haziran Pazartesi günü Beştepe'de gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Başkan Erdoğan, zamlı maaşların ne zaman ödeneceğine dair açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, emekli ve memur maaş ödemelerine Temmuz zammının bu ay yansıyacağını ve bayram öncesi hesaplara geçeceğini şu sözlerle ifade etti:

"Temmuz ayı memur maaşları Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz'da zamlı haliyle ödenecek. Türkiye büyürken, gelişirken, güçlenirken, 85 milyon vatandaşımızın bilaistisna her birinin buradan payına düşeni almasını temin etmek boynumuzun borcudur."

Başkan Erdoğan'dan emekli ve memur zammı müjdesi! Devamını Oku BUNU DA OKU

ZAMLI YAŞLI VE ENGELLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK? BAYRAM ÖNCESİ ÖDENECEK Mİ?

Başkan Erdoğan yaşlı ve engelli maaşlarının bayramdan önce vatandaşların banka hesabına geçirileceğini duyurdu. Yaşlı ve emekli maaşlarının Kurban Bayramı öncesi 8 Temmuz'da zamlı halde ödeneceğinin altını çizdi.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR? | İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ Devamını Oku BUNU DA OKU

2022 ENGELLİ MAAŞI NE KADAR?

Engel oranı yüzde 40-69 arası olan vatandaşlar için 2021 yılında 661,13 lira olan engelli maaşı 2022 yılında 842,81 lira oldu.

Engel oranı yüzde 70 ve üzeri olan yurttaşların engelli maaşı ise 2022 yılında bin 264,20 lira oldu.

DİĞER
Son dakika: Sevilla derken Marcao'ya sürpriz teklif geldi! Galatasaray'ın orta sahasına Süper Lig'in yıldızı...
Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen, tatil için Yunanistan'dan sonra Marmaris'e gitti: Evlilik iddiaları arttı
Fırtına stoper tekliflerine yanıt bekliyor
Belotti heyecanı! F.Bahçe transferde yalnız kaldı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
KURBANLIK NASIL SEÇİLİR?
İL İL KURBAN FİYATLARI 2022
DİYANET 2022 KURBAN FİYATLARI NE KADAR?
2022 KURBANLIK FİYATLARI
BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ BAŞLADI!
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milliler Akdeniz Oyunları'nda zirvedeki yerini korudu Milliler Akdeniz Oyunları'nda zirvedeki yerini korudu 08:48
Djokovic ile Jabeur çeyrek finalde! Djokovic ile Jabeur çeyrek finalde! 01:14
Fenerbahçe'den Isco'ya teklif Fenerbahçe'den Isco'ya teklif 00:48
Devler galip Devler galip 00:38
Jesus o konudan rahatsız! Oyun sisteminde... Jesus o konudan rahatsız! Oyun sisteminde... 00:29
Transferde flaş gelişme! İstanbul'a geldiler Transferde flaş gelişme! İstanbul'a geldiler 00:07
Daha Eski
Beşiktaş'tan bir hamle daha! O tarih ortaya çıktı Beşiktaş'tan bir hamle daha! O tarih ortaya çıktı 00:07
Jesus istedi yönetim alıyor! 3 transfer birden... Jesus istedi yönetim alıyor! 3 transfer birden... 00:06
Flaş Arda Güler sözleri! "Onunla konuşacağım ve..." Flaş Arda Güler sözleri! "Onunla konuşacağım ve..." 00:06
Galatasaray'a Botheim transferinde rakip çıktı Galatasaray'a Botheim transferinde rakip çıktı 00:04
12 Dev Adam rahat kazandı! 12 Dev Adam rahat kazandı! 00:03
661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde şampiyon belli oldu! 661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde şampiyon belli oldu! 00:03