EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI 2022 | Memur ve emekli enflasyon farkı ne kadar, ne zaman belli olacak? - Emekli ve memur zammı son dakika

EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI - MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI 2022 | Emekli ve memur enflasyon farkının kaç olduğu ve Temmuz zammıyla birlikte en yüksek - en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı gündemde yerini aldı. İlk 6 aylık enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte memur ve emekli maaşlarındaki enlasyon farkına ek zam yapılıp yapılmayacağı merak edilmeye başladı. İşte 2022 emekli ve memur zamlarına dair açıklamalar ve son dakika gelişmeleri...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den memur ve emekli zammına dair açıklama:

"Biz yaklaşık yüzde 40 oranında artış öngörmekteyiz. Bu kapsamda 2022 yılında memurlarımızın aylıklarında kümülatif artış yaklaşık yüzde 83'e ulaşacaktır."

Emekli ve memura enflasyon farkının üzerinde zam yapılacağını duyuran Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in yaptığı açıklama:

"Türkiye'nin emekçileri endişe etmesinler, Türkiye Devleti onların yanındadır. Enflasyon oranının üzerinde kamu çalışanlarını koruyan bir düzenleme yapacağız."

EN DÜŞÜK EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

6 aylık enflasyon beklentileri çerçevesinde:

En düşük memur maaşı 6.429 liradan 9.017 liraya (Ek zam yapılırsa 9.210 TL)

En düşük memur emeklisi maaşı 4.289 liradan 6.015 liraya, (Ek zam yapılırsa 6.144)

Esnafta en düşük emekli aylığı 2.948 liradan 4.149 liraya

2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 3.292 liradan 4.633 liraya

Bağ-Kur tarım emeklilerinde en düşük aylık 2.343 liradan 3.298 liraya

2000'den sonra emekli olan en düşük SSK'lı maaşı ise 2.041 liradan 2.873 liraya çıkacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN 3 İHTİMAL GÜNDEMDE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal refah düzenlemesi ile en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşını Ocak 2022'de 1.000 TL artışla 1.500'den 2.500 TL'ye yükselteceklerini açıklamıştı. Temmuz zammı için de aynı düzenleme gündemdeyken; enflasyon oranının altında bir artış yapılmayacağı bilinirken; en düşük emekli maaşı için konuşulan ihtimaller şöyle:

Seyyanen zam yapılabilir.

En düşük emekli maaşı Ocak ayındaki artışa benzer 3.500 TL'ye yükselebilir.

6 aylık enflasyon kadar bir artış olabilir.

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI İÇİN 5 AYLIK ORANI KAÇ?

TÜİK Mayıs ayı enflasyon oranını açıkladı. Buna göre enflasyon yıllık 73,50 olarak belirlendi, 5 aylık enflasyon oranı ise yüzde 35,64 oldu.

EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ ZAMMI İÇİN 5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR?

5 aylık memur zammı 35,14,

5 aylık enflasyon farkı 28,14,

5 aylık enflasyon oranı ile SSK ve Bağ-Kur emekli zammı 35,64 olarak ortaya çıktı.

Merkez Bankası'nın Haziran ayı enflasyon beklentisine göre göre;

6 aylık enflasyon oranı ile SSK ve Bağ-Kur emekli zammı 39,67

6 aylık memur zammı 39,17

6 aylık enflasyon oranı 32,1 olarak belirlendi.



EMEKLİ VE MEMURLARA TEMMUZ AYINDA ENFLASYON FARKINA EK ZAM YAPILACAK MI?

Haziran ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte netleşecek son veriyle birlikte, Temmuz ayı zammı belli olacak.

Memur enflasyon farkı, SSK Bağ-Kur ve emekli zammı direkt olarak enflasyon farkıyla hesaplanacakken; Ocak ayında olduğu gibi sosyal refah düzenlemesi adı altında ek zamlar da gündemde yer alacak. Detaylar ve ek zam yapılıp yapılmayacağına dair gelişmeler, yapılan açıklamaların akabinde haberimizde yer alacak.

EMEKLİ VE MEMURLARA TEMMUZ AYINDA NEDEN ZAM YAPILIYOR?

Ülkemizdeki milyonlarca emekli ve memurun maaş zammı, altı ayda bir enflasyon oranı endeksli olarak hesaplanıyor. Böylece maaşlara enflasyon altında artış yapılmamış oluyor ve refah seviyesi korunmaya çalışılıyor.

"VATANDAŞLAR ENFLASYONA EZDİRİLMEYECEK!"

Başkan Erdoğan maaşlarda yapılacak düzenlemelere ve enflasyon oranına göre yapılacak hesaplamalara dair açıklamalarda bulundu, Temmuz ayındaki memur ve emekli zamlarına dair şunları söyledi:

Temmuz ayındaki enflasyon farkı artışlarıyla ücretliler rahatlatılacak.

Yılbaşında tüm çalışanların durumları gözden geçirilerek, herkesin hakkını alması sağlanacak.

Sosyal yardım şemşiyesi genişleterek hiçbir vatandaş enflasyona ezdirilmeyecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de Temmuz zammına dair açıklamalarda bulundu:

"Enflasyona karşı çalışanları korumak bizim vazifemiz. Biz emeği, çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz. Önümüzde Temmuz dönemi var."

📌TEMMUZ ZAMMI KİMLERE YAPILACAK, KİMLERİ KAPSIYOR?

👉14 milyon emekli

👉4,5 milyon kamu personeli

👉1.1 milyon kamu işçisi

👉9 milyon asgari ücretli

👉1 milyon sosyal ödeme alan vatandaş

📌TEMMUZ ZAMMIYLA BİRLİKTE NELER DEĞİŞECEK?

👉SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon artışı alacak

👉Memur emeklileri ve memurlar topu sözleşme zammı ve enflasyon farkı alacak

👉Sosyal yardım maaşları artacak

👉Kıdem tazminatı tavanı yükselecek

👉Sosyal refah artışı hesaplanacak

👉Asgari ücretin güncellenmesi ve artışı gündeme gelecek

📌TEMMUZ AYI EMEKLİ VE MEMUR ZAM BEKLENTİLERİ

👉Emekliye 6 aylık enflasyon farkı: Tahmini yüzde 39,67

👉Memura Temmuz artışı: Yüzde 39,17

👉Asgari ücret için güncelleme oranları: yüzde 39,67 veya yüzde 24.5

👉Refah artışı formülleri: Taban maaş, 2,5 puan toplu sözleşme veya 10 puan genel artış

📌EMEKLİ VE MEMUR ZAMLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK, ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

📅4 TEMMUZ: Zam oranları belli olacak

📅1-8 TEMMUZ: Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyesi

📅1-5 TEMMUZ: Memur emeklilerine maaş, ay içinde zam farkı

📅15 TEMMUZ: Memurlara zamlı maaş

📅18-26 TEMMUZ: SSK emeklilerine zamlı maaş

📅25-28 TEMMUZ: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş