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ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATIRILACAK? | Memur, emekli, yaşlı ve engelli zamlı maaşları bayramdan önce ödenecek mi?

Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, zamlı maaş ödemelerinin yapılacağı tarihe dair de gelişmeleri aktardı. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren maaş ödemelerinin bayramdan önce hesaplara yatırılacağını duyuran Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına dair detaylar haberimizde. İşte memur, emekli, yaşlı ve engelli zamlı maaşlarına dair son dakika gelişmeleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2022 Salı 17:20 Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2022 Salı 17:30
ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATIRILACAK? | Memur, emekli, yaşlı ve engelli zamlı maaşları bayramdan önce ödenecek mi?

Memur, emekli, yaşlı ve engelli zamlı maaşlarının bayramdan önce ödeneceğini açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplansı'nın ardından konuya dair zamlı maaşlara dair detayları paylaştı. İşte Kurban Bayramı 2022 öncesi yatırılacak maaşlara dair merak edilenler...

ZAMLI MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK? BAYRAM ÖNCESİ ÖDENECEK Mİ?

27 Haziran Pazartesi günü Beştepe'de gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Başkan Erdoğan, zamlı maaşların ne zaman ödeneceğine dair açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, emekli ve memur maaş ödemelerine Temmuz zammının bu ay yansıyacağını ve bayram öncesi hesaplara geçeceğini şu sözlerle ifade etti:

"Temmuz ayı memur maaşları Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz'da zamlı haliyle ödenecek. Türkiye büyürken, gelişirken, güçlenirken, 85 milyon vatandaşımızın bilaistisna her birinin buradan payına düşeni almasını temin etmek boynumuzun borcudur."

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ZAMLI YAŞLI VE ENGELLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK? BAYRAM ÖNCESİ ÖDENECEK Mİ?

Başkan Erdoğan yaşlı ve engelli maaşlarının bayramdan önce vatandaşların banka hesabına geçirileceğini duyurdu. Yaşlı ve emekli maaşlarının Kurban Bayramı öncesi 8 Temmuz'da zamlı halde ödeneceğinin altını çizdi.

2022 ENGELLİ MAAŞI NE KADAR?

Engel oranı yüzde 40-69 arası olan vatandaşlar için 2021 yılında 661,13 lira olan engelli maaşı 2022 yılında 842,81 lira oldu.

Engel oranı yüzde 70 ve üzeri olan yurttaşların engelli maaşı ise 2022 yılında bin 264,20 lira oldu.

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