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ASGARİ ÜCRET BUGÜN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? | Başkan Erdoğan'ın asgari ücret zammı açıklaması ne zaman? - SON DAKİKA

Asgari ücret zammını NATO görüşmelerinden sonra açıklayacağını bildiren Başkan Erdoğan, milyonlarca vatandaşın merakla beklediği asgari ücret zammının ve yeni asgari ücretin ne kadar olacağını bugün ilan edecek. Peki, Başkan Erdoğan ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak? Asgari ücret ne zaman belli olacak? İşte Başkan Erdoğan'ın asgari ücret zammı açıklamasına dair merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2022 Cuma 17:50 Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2022 Cuma 18:01
ASGARİ ÜCRET BUGÜN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? | Başkan Erdoğan'ın asgari ücret zammı açıklaması ne zaman? - SON DAKİKA

ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI - Zamlı asgari ücretin ne kadar olduğu belli oldu! Son dakika gelişmesine göre, yeni asgari ücretin kaç para olduğu Başkan Erdoğan tarafından açıklandı! Haftalardır merak edilen ve son olarak Başkan Erdoğan'ın talimatıyla çalışmalarına başlanan, komisyon değerlendirmelerinin akabinde Başkan Erdoğan'ın onayıyla halka arz edilen asgari ücret zammına dair açıklamaların detayları haberimizde...

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU? ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA AÇIKLAMASI!
Başkan Erdoğan yeni ve zamlı asgari ücretin 5.500 Türk Lirası (TL) olarak belirlendiğini açıkladı. 'Tespit Komisyonu en doğru kararı verecektir' sözleriyle vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceklerinin altını çizen Başkan Erdoğan, konuya dair detayları paylaştı. Asgari ücrete yüzde 30'luk zam yapıldığı kesinleşti.


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