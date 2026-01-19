Beşiktaş-Zecorner Kayserispor | CANLI

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 18'inci haftanın kapanış seansında Beşiktaş, sahasında Zecorner Kayserispor'u ağırlıyor. Tüpraş Stadyumu'ndaki mücadelede Beşiktaş, Avrupa kotasına girmek üzere Göztepe ile arasındaki farkı kapatmak istiyor. Konuk ekibin hedefi ise küme düşme hattından çıkmak. Nefes kesen karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ-KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Kayserispor mücadelesi 19 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de başladı. Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ – KAYSERİSPOR MAÇI İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Uduokhai, Emirhan, Rıdvan, Kartal, Orkun, Cerny, Rashica, El-Bilal Toure, Abraham

Zecorner Kayserispor: Bilal, Opoku, Bennasser, Denswil, Ramazan, Furkan, Mendes, Benes, Mane, Cardoso, Onugkha