Beşiktaş-Zecorner Kayserispor | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, sahasında Zecorner Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2026 Pazartesi 19:54
Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 18'inci haftanın kapanış seansında Beşiktaş, sahasında Zecorner Kayserispor'u ağırlıyor. Tüpraş Stadyumu'ndaki mücadelede Beşiktaş, Avrupa kotasına girmek üzere Göztepe ile arasındaki farkı kapatmak istiyor. Konuk ekibin hedefi ise küme düşme hattından çıkmak. Nefes kesen karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ-KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Kayserispor mücadelesi 19 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de başladı. Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ – KAYSERİSPOR MAÇI İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Uduokhai, Emirhan, Rıdvan, Kartal, Orkun, Cerny, Rashica, El-Bilal Toure, Abraham

Zecorner Kayserispor: Bilal, Opoku, Bennasser, Denswil, Ramazan, Furkan, Mendes, Benes, Mane, Cardoso, Onugkha

