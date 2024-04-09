Bayram namazı kaç rekat, nasıl kılınır, hangi dualar okunur? - DİYANET BAYRAM (RAMAZAN BAYRAMI) NAMAZI KILINIŞI 2024

2024 yılı Ramazan Bayramı'nda sabah camiide cemaat ile beraber bayram namazı kılmak isteyen Müslümanlar bayram namazı kılınışını öğrenmek için sorgulamalarını sürdürüyor. Bayram namazı kaç rekat, nasıl kılınır? sorusunun yanıtını ve bilmeniz gereken güncel bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKAT?

Bayram namazı 2 rekattır. Diyanet'e göre bayram namazının kılınışı şu şekildedir:

1. Rekat

Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat

İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

BAYRAM NAMAZI EVDE KILINIR MI?

Bayram namazı camide cemaat ile birlikte kılınır.

BAYRAM NAMAZINDA HANGİ DUALAR OKUNUR?

Ettehiyyat

Allahumme salli

Allahumme barik

Rabbena

Fatiha

BAYRAM SABAHI SÜNNETLERİ