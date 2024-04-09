Haberler Haberler Bayram namazı kaç rekat, nasıl kılınır, hangi dualar okunur? - DİYANET BAYRAM (RAMAZAN BAYRAMI) NAMAZI KILINIŞI 2024

Bayram namazı kaç rekat, nasıl kılınır, hangi dualar okunur? - DİYANET BAYRAM (RAMAZAN BAYRAMI) NAMAZI KILINIŞI 2024

Yılda 2 kez idrak edilen dini bayramlarda bayramın ilk günü bayram namazı kılınır. Cemaat ile birlikte kılınan bayram namazı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Bu yıl Ramazan Bayramı ilk günü 10 Nisan Çarşamba gününe denk geliyor. Peki bayram namazı kaç rekat, nasıl kılınır? Diyanet Ramazan Bayramı namazı kılınışı ve detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2024 Salı 22:10 Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2024 Salı 22:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bayram namazı kaç rekat, nasıl kılınır, hangi dualar okunur? - DİYANET BAYRAM (RAMAZAN BAYRAMI) NAMAZI KILINIŞI 2024

2024 yılı Ramazan Bayramı'nda sabah camiide cemaat ile beraber bayram namazı kılmak isteyen Müslümanlar bayram namazı kılınışını öğrenmek için sorgulamalarını sürdürüyor. Bayram namazı kaç rekat, nasıl kılınır? sorusunun yanıtını ve bilmeniz gereken güncel bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKAT?

Bayram namazı 2 rekattır. Diyanet'e göre bayram namazının kılınışı şu şekildedir:

1. Rekat

  • Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,
  • Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;
  • Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
  • Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
  • Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.
  • İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
  • Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat

  • İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
  • Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
  • Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
  • Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
  • Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.
  • Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
  • Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

BAYRAM NAMAZI EVDE KILINIR MI?

Bayram namazı camide cemaat ile birlikte kılınır.

BAYRAM NAMAZINDA HANGİ DUALAR OKUNUR?

  • Ettehiyyat
  • Allahumme salli
  • Allahumme barik
  • Rabbena
  • Fatiha

BAYRAM SABAHI SÜNNETLERİ

  • Erken kalkmak
  • Gusül abdesti almak
  • Misvak kullanmak
  • Güzel koku sürünmek
  • Yeni ve temiz elbise giyinmek
  • Namazdan önce tatlı veya hurma yemek
  • Giderken sessiz tekbir söylemek
  • Müslümanlara selam vermek
  • Güler yüzlü ve tatlı dilli olmak
  • Müminlerle bayramlaşmak
  • Fakirlere sadaka vermek
  • Dargınları barıştırmak
  • Akrabayı ziyaret etmek
  • Ziyarette hediye götürmek
  • Tek adette yemek
  • Yüzük takmak
  • Camiye erken gitmek
  • Kabirleri ziyaret etmek
  • Misafirlere ikram etmek
  • Çok dua ve tevbe etmek
  • Sevindiğini belli etmek

DİĞER
Liverpool yeni hocasını buldu! Jurgen Klopp yerine o geliyor...
Başkan Erdoğan'dan "Bayram" diplomasisi... Peş peşe görüştü: İlham Aliyev, Şahbaz Şerif, Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Abdullatif Reşid...
UEFA kulüp sıralamasını güncelledi! Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray...
Barış Alper'e Almanya'dan talip çıktı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
💥Süper Loto çekildi! (9 Nisan)
Ramazan Bayramı'nın 1., 2., 3. gününde hangi namazlar kılınır, hangi dualar okunur?
Bayramda çekilecek zikir ve tesbihler, okunacak dualar 2024 Diyanet
PEYGAMBER EFENDİMİZ'İN BAYRAM DUASI DİYANET | Bayramda okunacak dua Arapça, Türkçe okunuşu DİYANET
BAYRAMDA ORUÇ TUTULUR MU? Ramazan Bayramı'nda oruç tutmak günah mı, caiz mi Diyanet?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Real Madrid - Manchester City | CANLI Real Madrid - Manchester City | CANLI 21:58
Arsenal - Bayern Münih | CANLI Arsenal - Bayern Münih | CANLI 21:33
F.Bahçe'de Olympiakos maçı hazırlıkları F.Bahçe'de Olympiakos maçı hazırlıkları 20:04
UEFA kulüp sıralamasını güncelledi! Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray... UEFA kulüp sıralamasını güncelledi! Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray... 19:28
Carlos Alcaraz'a kötü haber! Carlos Alcaraz'a kötü haber! 18:34
Barış Alper'e Almanya'dan talip çıktı! Barış Alper'e Almanya'dan talip çıktı! 18:28
Daha Eski
PFDK'dan 6 kulübe ceza! PFDK'dan 6 kulübe ceza! 18:25
F.Bahçe Opet final serisinde öne geçti! F.Bahçe Opet final serisinde öne geçti! 18:11
İşte F.Bahçe'nin Olympiakos'u eleme ve finale kalma oranı İşte F.Bahçe'nin Olympiakos'u eleme ve finale kalma oranı 17:39
Ronaldo'dan hakeme şok hareket! Ronaldo'dan hakeme şok hareket! 16:53
F.Bahçe ve G.Saray PFDK'ya sevk edildi F.Bahçe ve G.Saray PFDK'ya sevk edildi 15:28
Hasan Arat Ceferin ile bir araya geldi Hasan Arat Ceferin ile bir araya geldi 15:11