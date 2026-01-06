İŞKUR Gençlik Programı 2026: İŞKUR Gençlik Programı başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir?

İŞKUR Gençlik Programı 2026 başvuru süreci merak ediliyor. Üniversite öğrencileri ve yeni mezunlara yönelik hayata geçirilen İŞKUR Gençlik Programı, 2026 yılında zamlı ödeme tutarıyla gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de yaptığı açıklamada İŞKUR Gençlik Programı cep harçlıklarının artırıldığını duyurdu. Açıklamanın ardından, "İŞKUR Gençlik Programı 2026 desteği ne kadar oldu?", "Zam oranı kaç TL?" ve "Başvuru şartları neler?" soruları araştırılmaya başlandı.
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI NEDİR? Devlet üniversiteleri ile iş birliğiyle kamusal hizmetlerin desteklenmesi için üniversite öğrencilerine teorik ve pratik eğitimlerin verildiği kısmi zamanlı aktif iş gücü programıdır.
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI'NDAN KİMLER FAYDALANABİLİR? Devlet üniversitelerinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora örgün eğitimlerinde yer alan aktif öğrenciler yararlanabilir.
'450 BİN GENCİMİZE EĞİTİM VERECEĞİZ'
Üçüncü destek modülü olan NewUp programı ile gençlerin yeni beceriler kazanacağını ve farklı alanlarda görev alarak uygulamalı deneyim elde edebileceklerini belirten Erdoğan, "Programa katılan her gencimize günlük 1375 lira cep harçlığı vereceğiz. İş kazası, meslek hastalığı ve genel sağlık sigortası primlerini de İŞKUR üzerinden devlet olarak biz üstleneceğiz. Bu suretle önümüzdeki 3 yıl boyunca her sene 150 bin, 3 yılın sonunda ise toplam 450 bin gencimize eğitim vereceğiz. 108 milyar lira kaynak ayırdığımız bu programla eğitim ve istihdamın dışında kalmış gençlerimizi üretim sürecine yeniden dahil etmiş olacağız" dedi.
'6 AYLIK MAAŞLARINI BİZ KARŞILAYACAĞIZ'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir diğer önemli hususu da sizlerin dikkatine sunmak isterim. Sosyal Güvenlik Kurumumuzun verilerine baktığımızda; Temmuz 2024- Haziran 2025 döneminde yaklaşık 1,5 milyon kişinin ilk kez sigortalı olarak veya kendi işini kurarak iş gücü piyasasına girdiğini görüyoruz. İlk kez sigortalı olanların yüzde 58'i 18-29 yaş aralığında bulunurken, kendi işini kuranların neredeyse yarısı gençlerden oluşuyor. Burada dikkat çeken husus; yüzde 42'lik önemli bir kesimin ilk işe giriş yaşının 30 ve üstü olmasıdır. Bu tablo; hem iş hayatına katılımın hem de aile kurma süreçlerinin belirgin şekilde uzadığını ve geciktiğini göstermesi bakımından önemlidir. Bu süreleri kısaltmak için devreye aldığımız dördüncü program 'İlk Adım' programıdır. Özel sektörle iş birliğinde tasarladığımız bu programla; 18-25 yaş arası gençlerimizin işe girdikten sonraki ilk 6 aylık maaşlarını biz karşılayacağız. Aynı şekilde, ilk sigortalarını başlatarak 6 aya kadar tüm sigorta primlerini de biz ödeyeceğiz. Üstelik bunun karşılığında işverenlerimize herhangi bir istihdam garantisi şartı getirmeyeceğiz. Verdiğimiz bu desteklerle, işverenlerimizin ilave istihdam sağladığı durumlarda ilk işe giriş bir maliyet kalemi olmaktan çıkacak; gençlerimiz için de 6 ay boyunca güvenli bir başlangıç olacak. Aynı şekilde, 'gençler tecrübesiz' şeklindeki önyargıyı da fiilen ortadan kaldırmış olacağız. Projeden en az bir çalışanı olan küçük ölçekli esnaflarımızı da yararlandıracağız. 216 milyar lira kaynak ayırmayı öngördüğümüz bu programdan; her sene 250 bin kişi olmak üzere, 3 yılda 750 bin gencimizi faydalandırmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.
'HER BİR GENCİMİZİN GELİRİNİ 19 BİN LİRAYA ÇIKARIYORUZ'
GÜÇ hamlesinin beşinci ve son ayağını 'İşkur Gençlik' programı olduğunu açıklayan Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl uygulamaya aldığımız İşkur Gençlik programı, gençlerimiz tarafından büyük bir ilgi ve teveccühle karşılandı. Haftada 1 ila 3 gün çalışarak gelir elde eden öğrencilerimizin sayısı bir yılda tam 150 bine ulaştı. Şimdi bu projeyi daha da büyütüyor ve güçlendiriyoruz. Günlük 1083 lira olan cep harçlığını 1375 liraya yükseltiyoruz. Böylece İŞKUR Gençlik programı dahilinde haftada 3 gün görev alan her bir gencimizin gelirini aylık 15 bin liradan 19 bin liraya çıkarıyoruz. Gençlerimize hayırlı olsun" diye konuştu.
'GENÇLERİMİZ GELECEĞE DAHA DONANIMLI HAZIRLANMIŞ OLACAK'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki 3 yılda 3 milyondan fazla gencimizi istihdama kazandıracak 445 milyar liralık devasa bir kaynağı bu programa tahsis edeceğiz. GÜÇ programı ile öğrencilerimiz erken yaşta nitelikli iş deneyimi kazanacak. Meslek liselerimizde okuyan gençlerimiz, daha mezun olmadan sağlıklı ve güvenilir kanallardan iş hayatına yönlendirilecek. Eğitim ve istihdam dışı gençlerimiz yeniden sisteme dahil edilecek. Üniversite mezunlarımızın ilk iş tecrübesi risk olmaktan çıkacak. Yükseköğrenimlerini sürdüren gençlerimiz ise hem okurken hem üretirken geleceğe daha donanımlı hazırlanmış olacak. Gençlerimiz, öğrencilerimiz ve elbette işverenlerimiz için hayırlı uğurlu olsun diyorum. Türkiye Yüzyılı'nın en önemli aktörü olan gençlerimiz için çalışmaya; evlatlarımıza hem iş hem de eğitim hayatlarında en iyi, en yüksek, en kaliteli imkanları sunmaya inşallah devam edeceğiz" dedi.