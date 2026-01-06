Bursa’da sular neden kesildi? 7-8 Bursa BUSKİ su kesintisi ne zaman bitecek?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
BURSA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?
NİLÜFER-BALAT
Planlanan Başlangıç Tarihi: 07/01/2026 09:00
Planlanan Bitiş Tarihi: 07/01/2026 18:00
Kesim Tarihi: 07/01/2026 09:00
Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Balat Mahallesi; Yenal Sokak, Faruk Baykal Caddesi, Balat Cadde ve Sanayi Cadde arasında kalan bölge ve civarında 07.01.2026 tarihinde 09:00 - 19:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.
OSMANGAZİ-ÇAĞLAYAN
Planlanan Başlangıç Tarihi: 07/01/2026 09:00
Planlanan Bitiş Tarihi: 07/01/2026 18:00
Kesim Tarihi: 07/01/2026 09:00
Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Osmangazi İlçesi Çağlayan Mahallesi ve civarında 07.01.2026 tarihinde 09:00 - 18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.
OSMANGAZİ-YAHŞİBEY
Planlanan Başlangıç Tarihi: 06/01/2026 17:00
Planlanan Bitiş Tarihi: 06/01/2026 19:00
Kesim Tarihi: 06/01/2026 17:00
Açıklama: OSMANGAZİ İLÇESİ; C2 Alt Bölgesinde Bulunan, Yahşibey Mahallesi 2.Murat Cadde Ve Civarı "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 06.01.2026 Tarihinde 17:00 ile 19:00 Saatleri Arasında "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır.
YENİŞEHİR-KİRAZLIYAYLA
Planlanan Başlangıç Tarihi: 06/01/2026 09:30
Planlanan Bitiş Tarihi: 06/01/2026 17:30
Kesim Tarihi: 06/01/2026 09:30
Açıklama: SÜLEYMANİYE MH VE REŞADİYE MAHALLESİ ARASINDAKİ HAT DEĞİŞİKLİĞİ SEBEBİYLE KİRAZLI YAYLA , REŞADİYE, YILDIRIM VE BEYPINAR MAHALLERİNDE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
YILDIRIM-KURTOĞLU
Planlanan Başlangıç Tarihi: 06/01/2026 15:30
Planlanan Bitiş Tarihi: 06/01/2026 17:30
Kesim Tarihi: 06/01/2026 15:30
Açıklama: YILDIRIM İLÇESİ; G1_D_Gec Alt Bölgesinde Bulunan, Kurtoğlu Mahallesi Meriç Sokak ve Civarı, "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 06.01.2026 Tarihinde 15:30 ile 17:30 Saatleri Arasında SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır.
