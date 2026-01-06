CANLI SKOR ANA SAYFA
Bursa'da sular neden kesildi? 7-8 Bursa BUSKİ su kesintisi ne zaman bitecek?

Bursa’da sular neden kesildi? 7-8 Bursa BUSKİ su kesintisi ne zaman bitecek?

Bursa BUSKİ su kesintisi 7-8 Ocak 2026 tarihleri için sorgulanıyor. Bursa'da yaşayan vatandaşlar, "Bursa'da sular ne zaman gelecek?" ve "BUSKİ su kesintisi hangi mahalleleri kapsıyor?" sorularına yanıt arıyor. BUSKİ tarafından yürütülen bakım ve altyapı çalışmaları kapsamında bazı bölgelerde geçici su kesintileri uygulanıyor. Kesintilerin bitiş saatleri ve güncel durum, BUSKİ'nin resmi kanalları üzerinden duyuruluyor. Peki, 7-8 Ocak Bursa'da sular ne zaman gelecek? Bursa BUSKİ su kesintisi sorgulama nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 06 Ocak 2026 Salı 22:19
Bursa’da sular neden kesildi? 7-8 Bursa BUSKİ su kesintisi ne zaman bitecek?

BURSA SU KESİNTİS 7-8 OCAK

MUSTAFAKEMALPAŞA-HAMZABEY

Planlanan Başlangıç Tarihi: 07/01/2026 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 17/01/2026 18:00

Kesim Tarihi: 07/01/2026 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey Mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklarda, 07.01.2026 - 17.01.2026 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

MUSTAFAKEMALPAŞA-HAMZABEY

Planlanan Başlangıç Tarihi: 27/12/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 07/01/2026 18:00

Kesim Tarihi: 27/12/2025 09:00

Açıklama: MUSTAFA KEMAL PAŞA ilçesi Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey Mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklarda, 27.12.2025 - 07.01.2026 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Bursa’da sular neden kesildi? 7-8 Bursa BUSKİ su kesintisi ne zaman bitecek?

BURSA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

NİLÜFER-BALAT

Planlanan Başlangıç Tarihi: 07/01/2026 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 07/01/2026 18:00

Kesim Tarihi: 07/01/2026 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Balat Mahallesi; Yenal Sokak, Faruk Baykal Caddesi, Balat Cadde ve Sanayi Cadde arasında kalan bölge ve civarında 07.01.2026 tarihinde 09:00 - 19:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

OSMANGAZİ-ÇAĞLAYAN

Planlanan Başlangıç Tarihi: 07/01/2026 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 07/01/2026 18:00

Kesim Tarihi: 07/01/2026 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Osmangazi İlçesi Çağlayan Mahallesi ve civarında 07.01.2026 tarihinde 09:00 - 18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Bursa’da sular neden kesildi? 7-8 Bursa BUSKİ su kesintisi ne zaman bitecek?

BURSA 7-8 OCAK SU KESİNTİSİ

OSMANGAZİ-YAHŞİBEY

Planlanan Başlangıç Tarihi: 06/01/2026 17:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 06/01/2026 19:00

Kesim Tarihi: 06/01/2026 17:00

Açıklama: OSMANGAZİ İLÇESİ; C2 Alt Bölgesinde Bulunan, Yahşibey Mahallesi 2.Murat Cadde Ve Civarı "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 06.01.2026 Tarihinde 17:00 ile 19:00 Saatleri Arasında "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır.

YENİŞEHİR-KİRAZLIYAYLA

Planlanan Başlangıç Tarihi: 06/01/2026 09:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 06/01/2026 17:30

Kesim Tarihi: 06/01/2026 09:30

Açıklama: SÜLEYMANİYE MH VE REŞADİYE MAHALLESİ ARASINDAKİ HAT DEĞİŞİKLİĞİ SEBEBİYLE KİRAZLI YAYLA , REŞADİYE, YILDIRIM VE BEYPINAR MAHALLERİNDE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.

YILDIRIM-KURTOĞLU

Planlanan Başlangıç Tarihi: 06/01/2026 15:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 06/01/2026 17:30

Kesim Tarihi: 06/01/2026 15:30

Açıklama: YILDIRIM İLÇESİ; G1_D_Gec Alt Bölgesinde Bulunan, Kurtoğlu Mahallesi Meriç Sokak ve Civarı, "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 06.01.2026 Tarihinde 15:30 ile 17:30 Saatleri Arasında SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır.

BURSA SU KESİNTİSİ 7-8 OCAK SU KESİNTİSİ

