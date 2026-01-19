Sergen Yalçın: Ona göre hazırlandık

CANLI SKOR ANA SAYFA
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Zecorner Kayserispor'u ağırlayacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maç öncesinde açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2026 Pazartesi 19:28 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2026 Pazartesi 19:32
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, sahasında Zecorner Kayserispor'u ağırlıyor. Karşılaşma öncesi açıklamalarda bulunan teknik direktör Sergen Yalçın, siyah-beyazlıların ikinci yarıdan beklentilerine ve kış kampı sürecine ilişkin konuştu.

Yalçın, "Kamp çok uzun süreli olmadı, bir haftalık kamp süreci geçirdik. İyi bir kamp dönemi oldu. İyi bir kamp oldu, ihtiyacımız da vardı. Kupa maçı oynadık ve şimdi lige başlıyoruz. Kazanmak istiyoruz. Hazırlıklarımızı ona göre yaptık. İnşallah iyi bir oyun ve skorla kazanmak istiyoruz. İnşallah bıraktığımız yerden devam ederiz. Ön alan oyunu oynamaya çalışan bir takımız, bugün de öyle oynamaya çalışacağız. İnşallah umduğumuz şeyler sahada da kendisini gösterir." dedi.

