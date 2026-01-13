15 milyon euro’ya ret

Sol bek arayışlarına hız veren Beşiktaş yönetimi, Nuno Tavares için pazarlıklarını sürdürüyor. Kulüp Başkanı Serdal Adalı'nın "Transferini bitirmek için uğraşıyoruz" dediği Portekizli yıldız ile ilgili son durum ortaya çıktı. Siyah-beyazlı yönetim, Lazio'nun talep ettiği 15 milyon euroluk bonservis bedelini veto etti. Deneyimli futbolcu için Serie A temsilcisine son teklif yapıldı ve beklemeye geçildi.
Sol bek arayışlarına hız veren Beşiktaş yönetimi, Nuno Tavares için pazarlıklarını sürdürüyor. Kulüp Başkanı Serdal Adalı'nın "Transferini bitirmek için uğraşıyoruz" dediği Portekizli yıldız ile ilgili son durum ortaya çıktı. Siyah-beyazlı yönetim, Lazio'nun talep ettiği 15 milyon euroluk bonservis bedelini veto etti. Deneyimli futbolcu için Serie A temsilcisine son teklif yapıldı ve beklemeye geçildi.