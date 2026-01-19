Beşiktaş’ta hedef 4’te 4! İşte Sergen Yalçın’ın muhtemel 11’i

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş Trendyol Süper Lig'de ikinci yarının perdesini bu akşam açacak. Sezonun ilk devresinde aldığı istikrarsız ve kötü neticelerle taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan siyah-beyazlı takım, 18'inci haftada Zecorner Kayserispor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Bahtiyar Birinci yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Melih Aldemir.

KAZANMA ALIŞKANLIĞI

Son maçlarda sergilediği başarılı futbolla çıkış yakalayan siyah-beyazlılar, kazanma alışkanlığı edindi. Süper Lig'in 17'nci haftasında Çaykur Rizespor'u evinde 1-0, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 2-1 ve perşembe günü taraftarı önünde Ankara Keçiörengücü'nü 3-0 mağlup eden Kartal, Kayserispor'u da eli boş göndererek 4'te 4 yapmayı hedefliyor. Süper Lig'de sezonun ilk yarısında oynadığı 17 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş'ın 29 puanı bulunuyor.

BÜYÜK ÜSTÜNLÜK

Rakibiyle 60'ıncı kez karşılaşacak olan Kartal, Kayserispor'a büyük üstünlük sağladı. Bugüne kadar oynanan 59 maçta Beşiktaş 37, sarı-kırmızılı takım 12 galibiyet aldı. 10 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Siyah-beyazlıların 103 golüne, Kayseri temsilcisi 54 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Kayseri'deki müsabakayı Beşiktaş, Rafa Silva (3), Tammy Abraham'ın golleriyle 4-0 kazanmıştı.

8 MAÇLIK SERİ

Beşiktaş son 8 maçta yenilmedi. F.Bahçe derbisinden sonra ligde 6, kupada da 2 maça çıkan Kartal, rakiplerine kaybetmedi. Antalyaspor, Karagümrük, Rizespor, Fenerbahçe ve Keçiörengücü'nü yenen Kartal, sırasıyla da Samsunspor, Gaziantep FK ve Trabzonspor maçlarında rakipleriyle berabere kaldı.

DÖRT FUTBOLCU SINIRDA

Siyah-beyazlı takımda 4 futbolcu ceza sınırında yer alıyor. Emirhan Topçu, Felix Uduokhai, Orkun Kökçü ve Tammy Abraham, bu akşam Kayserispor karşısında sarı kart görmeleri durumunda Eyüpspor ile oynanacak müsabakada cezalı duruma düşecek ve forma giyemeyecek.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

Beşiktaş: ERSİN, GÖKHAN, EMİRHAN, UDUOKHAI, RIDVAN, KARTAL, ORKUN, CERNY, CENGİZ, TOURE, ABRAHAM

Kayserispor: BİLAL, RAMAZAN, SEMİH, DENSWIL, CAROLE, BENES, FURKAN, MENDES, MANE, CARDOSO, ONUGKHA