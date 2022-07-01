RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI: Zamlı asgari ücretler 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak! | Asgari ücret zammı son dakika

Asgari ücrete yapılan ara zammın ne zaman maaşlara yansıyacağı ve zamlı maaşların ne zaman hesaplara yatırılacağı milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla başlayan asgari ücrette ara zam çalışmalarında sona gelinirken; komisyon tarafından belirlenen kararın Başkan Erdoğan'ın onayıyla birlikte halka arzına sayılı saatler kala, Resmi Gazete'de yayımlanan 1 Temmuz maddesi de araştırılmaya başladı. İşte asgari ücrette son dakika gelişmeleri ve maaşlara yapılan zammın ne zaman yansıyacağına dair detaylar...

ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN YATIRILACAK? ZAMLI MAAŞLAR TEMMUZ'DA YATACAK MI?

1 Temmuz itibarıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, komisyon tarafından belirlenen asgari ücret, 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girecek.

💥Asgari ücretli çalışanlar Temmuz ayı itibarıyla (Temmuz ayı geçerli olacak şekilde) zamlı maaş alacaklar.

Asgari ücretin ne kadar olacağı Başkan Erdoğan tarafından açıklanmasının ardından belli olacak.