Haberler Haberler ASGARİ ÜCRET BUGÜN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? | Başkan Erdoğan'ın asgari ücret zammı açıklaması ne zaman? - SON DAKİKA

ASGARİ ÜCRET BUGÜN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? | Başkan Erdoğan'ın asgari ücret zammı açıklaması ne zaman? - SON DAKİKA

Asgari ücret zammını NATO görüşmelerinden sonra açıklayacağını bildiren Başkan Erdoğan, milyonlarca vatandaşın merakla beklediği asgari ücret zammının ve yeni asgari ücretin ne kadar olacağını bugün ilan edecek. Peki, Başkan Erdoğan ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak? Asgari ücret ne zaman belli olacak? İşte Başkan Erdoğan'ın asgari ücret zammı açıklamasına dair merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2022 Cuma 10:40 Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2022 Cuma 10:41
ASGARİ ÜCRET BUGÜN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? | Başkan Erdoğan'ın asgari ücret zammı açıklaması ne zaman? - SON DAKİKA

Asgari ücret zammının açıklanacağı saat milyonlarca vatandaş tarafından araştırılmaya başladı. Başkan Erdoğan'ın açıklayacağı yeni asgari ücretin ne kadar olacağı, asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı da merak edilenler arasında yerini aldı. İşte asgari ücret zammı açıklamalarıyla ilgili son dakika gelişmeleri...

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada "Çalışma Bakanım Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile bir araya gelecekler. Bu çalışmayı bu hafta sonuna varmadan inşallah bitirecekler ve ardından da NATO görüşmelerinden döner dönmez bunu milletimle, tüm işçilerimizle inşallah paylaşma fırsatını bulacağız" ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan'ın asgari ücreti bugün içerisinde açıklaması bekleniyor.

Zamlı asgari ücret ne zaman yatırılacak? Devamını Oku BUNU DA OKU

ASGARİ ÜCRET 2022 NE KADAR? ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLUR?

2022 Ocak ayından itibaren geçerli olacak şekilde asgari ücret net 4 bin 253 TL olarak belirlendi. Temmuz ayında yapılacak ara zamla birlikte asgari ücret hesaplamaları ise şöyle belirleniyor:

Asgari ücrete,

  • %25 zam gelirse maaşlar 5.316 TL
  • %30 zam gelirse maaşlar 5.528 TL
  • %35 zam gelirse maaşlar 5.741 TL
  • %40 zam gelirse maaşlar 5.954 TL
  • %45 zam gelirse maaşlar 6.166 TL
  • %50 zam gelirse maaşlar 6.379 TL olacak.

DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da Yunus Akgün'den olay karar! Yönetim harekete geçti...
İstanbul Kadıköy'de eski sevgili dehşeti! Kaçırmaya çalıştı esnaf engel oldu
Transferinde yeni gelişme! Bonservisi...
Jesus F.Bahçe'ye transferi içeriden yaptı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Zamlı asgari ücret ne zaman yatırılacak?
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
SON DAKİKA: Asgari ücret ne kadar olacak, asgari ücret zammında son durum nedir?
ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
💥ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU MU?💥
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe sol bek transferi için düğmeye bastı! F.Bahçe sol bek transferi için düğmeye bastı! 10:10
Kırkpınar Yağlı Güreşleri saat kaçta? Kırkpınar Yağlı Güreşleri saat kaçta? 09:35
Transferinde yeni gelişme! Bonservisi... Transferinde yeni gelişme! Bonservisi... 09:30
Jesus F.Bahçe'ye transferi içeriden yaptı! Jesus F.Bahçe'ye transferi içeriden yaptı! 09:14
Flaş F.Bahçe yorumu! "Sezonun en anlamlı transferi..." Flaş F.Bahçe yorumu! "Sezonun en anlamlı transferi..." 08:38
Christian Luyindama Galatasaray'a geri döndü! Christian Luyindama Galatasaray'a geri döndü! 01:23
Daha Eski
Nadal Wimbledon'da üçüncü tura yükseldi Nadal Wimbledon'da üçüncü tura yükseldi 00:50
Filenin Sultanları Hollanda'yı 3-0'la geçti Filenin Sultanları Hollanda'yı 3-0'la geçti 00:21
Filenin Sultanları Hollanda'yı 3-0'la geçti Filenin Sultanları Hollanda'yı 3-0'la geçti 00:19
Beşiktaş'ın yeni sezon formaları görücüye çıktı! Beşiktaş'ın yeni sezon formaları görücüye çıktı! 00:00
4 büyüklerin istediği Artem için resmi transfer açıklaması! 4 büyüklerin istediği Artem için resmi transfer açıklaması! 00:00
G.Saray'dan golcü bombası! O isimden indirim istendi G.Saray'dan golcü bombası! O isimden indirim istendi 00:00