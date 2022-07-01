ASGARİ ÜCRET BUGÜN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? | Başkan Erdoğan'ın asgari ücret zammı açıklaması ne zaman? - SON DAKİKA

Asgari ücret zammının açıklanacağı saat milyonlarca vatandaş tarafından araştırılmaya başladı. Başkan Erdoğan'ın açıklayacağı yeni asgari ücretin ne kadar olacağı, asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı da merak edilenler arasında yerini aldı. İşte asgari ücret zammı açıklamalarıyla ilgili son dakika gelişmeleri...

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada "Çalışma Bakanım Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile bir araya gelecekler. Bu çalışmayı bu hafta sonuna varmadan inşallah bitirecekler ve ardından da NATO görüşmelerinden döner dönmez bunu milletimle, tüm işçilerimizle inşallah paylaşma fırsatını bulacağız" ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan'ın asgari ücreti bugün içerisinde açıklaması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET 2022 NE KADAR? ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLUR?

2022 Ocak ayından itibaren geçerli olacak şekilde asgari ücret net 4 bin 253 TL olarak belirlendi. Temmuz ayında yapılacak ara zamla birlikte asgari ücret hesaplamaları ise şöyle belirleniyor:

Asgari ücrete,