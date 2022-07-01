ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU! Başkan Erdoğan zamlı asgari ücretin ne kadar olduğunu açıkladı! - Son dakika: Asgari ücret zammı ne kadar?

ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI - CANLI | Zamlı asgari ücretin ne kadar olduğu belli oldu! Son dakika gelişmesine göre, yeni asgari ücretin kaç para olduğu Başkan Erdoğan tarafından açıklandı! Haftalardır merak edilen ve son olarak Başkan Erdoğan'ın talimatıyla çalışmalarına başlanan, komisyon değerlendirmelerinin akabinde Başkan Erdoğan'ın onayıyla halka arz edilen asgari ücret zammına dair açıklamaların detayları haberimizde...

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU? ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA AÇIKLAMASI!

Başkan Erdoğan yeni ve zamlı asgari ücretin 5.500 Türk Lirası (TL) olarak belirlendiğini açıkladı. 'Tespit Komisyonu en doğru kararı verecektir' sözleriyle vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceklerinin altını çizen Başkan Erdoğan, konuya dair detayları paylaştı. Asgari ücrete yüzde 30'luk zam yapıldığı kesinleşti.

Kararın açıklanmasından önce TİSK, TÜRK-İŞ ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de görüşlerini belirtti. Akabinde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen özel programda ulusa sesleniş konuşması yaptı.

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