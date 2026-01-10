CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Çılgın Sayısal Loto çekildi | İşte 10 Ocak Sayısal Loto sonuçları

Çılgın Sayısal Loto çekildi | İşte 10 Ocak Sayısal Loto sonuçları

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişi, 10 Ocak tarihinde büyük bir heyecanla takip ediliyor. Şans oyunları tutkunları, çekilişin yapılıp yapılmadığını ve kazandıran numaraları merak ediyor. Özellikle, Sayısal Loto'nun ne kadar devrettiği gündemdeki yerini koruyor. Peki, Çılgın Sayısal Loto çekildi. 10 Ocak Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte, 10 Ocak Sayısal Loto sonuçları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2026 Salı 06:50 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2026 Cumartesi 23:21
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Çılgın Sayısal Loto çekildi | İşte 10 Ocak Sayısal Loto sonuçları

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI | Şansını denemek isteyen milyonlarca kişi, 10 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekilişine odaklandı. "Çılgın Sayısal Loto çekildi mi?", "Sonuçlar ne zaman açıklanacak?" soruları günün en çok aranan başlıkları arasında yer aldı. Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda yapılan çekilişle birlikte kazanan numaralar netleşiyor. Büyük ikramiyenin sahibini bulup bulmadığı ise çekiliş sonrası açıklanan sonuçlarla belli oluyor. 10 Ocak Sayısal Loto sonuçlarını öğrenmek isteyenler, detaylarr haberimizde...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 10 OCAK 2026 CUMARTESİ

3-23-55-59-69-82 Joker: 36 SüperStar: 80

Çılgın Sayısal Loto 10 Ocak kazanan numaralar

SAYISAL LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, klasik Sayısal Loto'nun yenilenmiş ve daha yüksek ikramiye sunan versiyonudur. Oynaması oldukça kolaydır:

  • 1 ile 90 arasından 6 sayı seçilir.Her kolon bir oyun olarak kabul edilir ve isterseniz birden fazla kolon doldurabilirsiniz.
  • Joker (süper star) özelliği vardır.Dilerseniz "Süper Star" kutusunu işaretleyerek ekstra ücretle ek ikramiye kazanma şansınızı artırabilirsiniz. Süper Star, çekilişte çıkan ek bir sayıdır ve tutturduğunuzda ikramiyeniz katlanabilir.
  • Sistem oyunu ile otomatik kombinasyonlar yapılabilir.6'dan fazla sayı seçmek isterseniz, sistem sizin için çeşitli kombinasyonlar oluşturur (Sistem 7, 8, 9 vb.).
  • İnternetten ya da bayiden oynanabilir.Milli Piyango'nun resmi sitesi, mobil uygulaması veya yetkili bayiler üzerinden kolon doldurup kupon oluşturabilirsiniz.

Çılgın Sayısal Loto oyununda;

  • Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.
  • İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı numaranın "Joker" numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.
  • Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı numaranın "Joker" numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.
  • Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.
  • Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
  • Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

ASpor CANLI YAYIN

Süper Kupa'da şampiyon F.Bahçe! ÖZETİ İZLEYİN
F.Bahçe'nin Süper Kupa zaferi dış basında!
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
Halep'te neler oluyor? Şeyh Maksud temizlendi! Teröristler tahliye edildi
Tedesco: Bu kupa F.Bahçe ailesinin!
Süper Kupa şampiyonu Fenerbahçe kupasına kavuştu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mısır yarı finale yükseldi! Mısır yarı finale yükseldi! 00:12
M. City'den 10 gollü galibiyet! M. City'den 10 gollü galibiyet! 00:09
Nijerya yarı finalde! Nijerya yarı finalde! 00:03
Sadettin Saran'dan takıma konuşma! Soyunma odasında alkış koptu Sadettin Saran'dan takıma konuşma! Soyunma odasında alkış koptu 22:59
F.Bahçe'nin Süper Kupa zaferi dış basında! F.Bahçe'nin Süper Kupa zaferi dış basında! 22:12
Sakaryaspor ile Bandırmaspor puanları paylaştı! Sakaryaspor ile Bandırmaspor puanları paylaştı! 21:57
Daha Eski
Icardi'den final sonrası flaş F.Bahçe yorumu! Icardi'den final sonrası flaş F.Bahçe yorumu! 21:26
Mert Müldür: Kupayı sonuna kadar hak ettik! Mert Müldür: Kupayı sonuna kadar hak ettik! 21:23
Talisca karşı karşıya kaçırdı! İşte o anlar Talisca karşı karşıya kaçırdı! İşte o anlar 20:36
Macclesfield FA Cup'ta Crystal Palace'ı eledi! Macclesfield FA Cup'ta Crystal Palace'ı eledi! 20:03
Esenler Erokspor 3 puanı farklı aldı! Esenler Erokspor 3 puanı farklı aldı! 18:18
Tedesco’dan Süper Kupa öncesi mesaj! Tedesco’dan Süper Kupa öncesi mesaj! 18:03