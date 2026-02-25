TRT 1 ŞİFRESİZ İZLE | Juventus-Galatasaray maçı canlı yayın bilgileri
Avrupa futbolunun heyecan dolu geceleri devam ederken, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi karşılaşmalarını takip etmek isteyen taraftarlar, "TRT 1 nasıl izlenir?" sorusunu araştırıyor. Şifresiz ve full HD yayınla mücadeleleri ekrandan takip etmek isteyen izleyiciler, özellikle Juventus-Galatasaray maçı canlı yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, TRT 1 şifresiz mi? İşte, 25 Şubat 2026 Çarşamba TRT 1 yayın akışı...
Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2026 Çarşamba 22:42
TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ 2026
2026 TRT 1 frekans bilgileri şu şekilde:
TÜRKSAT 4A (42°E) - 11.958 11.958 V 27500 5/6
TÜRKSAT 3A (42°E) - 11.096 11.096 H 30000 5/6
TRT 1 YAYIN AKIŞI 25 ŞUBAT ÇARŞAMBA
07.18 İstiklal Marşı
07.20 Kalk Gidelim
08.50 Adını Sen Koy
10.00 Kur'an'ın Mesajı
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.20 Seksenler
14.15 Vefa Sultan
15.30 Kur'an'ın Mesajı
16.00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
17.45 Ramazan Sevinci
19.10 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Tay (Türk Sineması)
21.40 Maç Önü
23.00 Juventus-Galatasaray maçı
01.15 Gönül Dağı
02.45 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.