TRT 1 ŞİFRESİZ İZLE | Juventus-Galatasaray maçı canlı yayın bilgileri

Avrupa kupalarında heyecan giderek artarken, futbolseverler bu müsabakaları nasıl takip edeceğini merak ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarını canlı izlemek isteyen futbolseverler TRT 1 yayın akışına kilitlendi. Özellikle Juventus-Galatasaray maçı için gözler TRT 1'de olacak. Peki TRT 1 şifresiz mi, nasıl izlenir? Uydu frekans bilgileri neler? 25 Şubat 2026 Çarşamba günü yayınlanacak maçlar ve TRT 1 yayın akışı detayları haberimizde...