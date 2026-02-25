TRT 1 ŞİFRESİZ İZLE | Juventus-Galatasaray maçı canlı yayın bilgileri

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Avrupa futbolunun heyecan dolu geceleri devam ederken, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi karşılaşmalarını takip etmek isteyen taraftarlar, "TRT 1 nasıl izlenir?" sorusunu araştırıyor. Şifresiz ve full HD yayınla mücadeleleri ekrandan takip etmek isteyen izleyiciler, özellikle Juventus-Galatasaray maçı canlı yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, TRT 1 şifresiz mi? İşte, 25 Şubat 2026 Çarşamba TRT 1 yayın akışı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2026 Çarşamba 22:42
Avrupa kupalarında heyecan giderek artarken, futbolseverler bu müsabakaları nasıl takip edeceğini merak ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarını canlı izlemek isteyen futbolseverler TRT 1 yayın akışına kilitlendi. Özellikle Juventus-Galatasaray maçı için gözler TRT 1'de olacak. Peki TRT 1 şifresiz mi, nasıl izlenir? Uydu frekans bilgileri neler? 25 Şubat 2026 Çarşamba günü yayınlanacak maçlar ve TRT 1 yayın akışı detayları haberimizde...

JUVENTUS-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında oynanacak Juventus-Galatasaray maçı 25 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak. Torino'da oynanacak Juventus-Galatasaray maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

JUVENTUS-GALATASARAY MAÇI İZLE

TRT 1 NASIL İZLENİR?

TRT 1; televizyon, tablet, bilgisayar ve telefon gibi farklı teknolojik ürünler üzerinden izlenebilir. Dijital yayın yaparak takipçileriyle kolay bir ulaşım ağı oluşturan TRT 1 şifresiz olarak izleniyor.

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ 2026

2026 TRT 1 frekans bilgileri şu şekilde:

TÜRKSAT 4A (42°E) - 11.958 11.958 V 27500 5/6
TÜRKSAT 3A (42°E) - 11.096 11.096 H 30000 5/6

TRT 1 YAYIN AKIŞI 25 ŞUBAT ÇARŞAMBA

07.18 İstiklal Marşı
07.20 Kalk Gidelim
08.50 Adını Sen Koy
10.00 Kur'an'ın Mesajı
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.20 Seksenler
14.15 Vefa Sultan
15.30 Kur'an'ın Mesajı
16.00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
17.45 Ramazan Sevinci
19.10 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Tay (Türk Sineması)
21.40 Maç Önü
23.00 Juventus-Galatasaray maçı
01.15 Gönül Dağı
02.45 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

