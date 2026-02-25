Valilik uyardı: İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İstanbul hava durumu

CANLI SKOR ANA SAYFA
25 Şubat 2026 Çarşamba akşamı itibarıyla İstanbul’da hava adeta kış moduna geçti. Düşen sıcaklıklar, şehrin dört bir yanında “Kar yağacak mı?” sorusunu gündeme taşıdı. Soğuk havanın etkisini artırmasıyla birlikte İstanbullular, önümüzdeki günlerde kar yağışı olup olmayacağını merak ediyor. Özellikle hafta içinde hangi günlerde beyaz örtünün görülebileceği en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Gözler şimdi İstanbul için paylaşılacak hava durumu raporlarında. İşte, Meteoroloji tarafından paylaşılan hava durumu tahminleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2026 Perşembe 00:10
İstanbul'da hava durumu 25 Şubat 2026 Çarşamba akşamı itibarıyla kış aylarını andırıyor. Sıcaklıkların hissedilir şekilde düşmesiyle birlikte vatandaşlar "Kar ne zaman yağacak?" sorusunun yanıtını arıyor. Meteoroloji yetkilileri tarafından yapılan son tahminler, önümüzdeki günlerde İstanbul'un farklı ilçelerinde kar yağışı görülebileceğine işaret ediyor. Özellikle hafta ortası ve sonrasında beklenen hava koşulları, şehirde beyaz örtünün görülme ihtimalini artırıyor. Uzmanlar, soğuk hava dalgasının etkisini sürdüreceğini ve yağış olasılığının yüksek olduğunu belirtiyor. İşte, Meteoroloji hava durumu raporu...

Kar yağacak mı?

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Uzmanlar tarafından paylaşılan verilere göre, İstanbul'da 26 Şubat 2026 Perşembe günü kar yağması bekleniyor.

İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN UYARI

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesini ve karla karışık yağmurun beklendiğini açıklayan İstanbul Valiliği, şu açıklamalarda bulundu:

İstanbul hava durumu 26 Şubat 2026 Perşembe

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre;

İlimizde mevsim normalleri civarında devam eden hava sıcaklıklarının gece saatlerinden itibaren mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altına düşmesiyle birlikte, bu akşam (25.02.2026) saatlerinden sonra il genelinde yağmur şeklinde başlayacak yağışların, sabah saatlerine kadar Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Eyüp, Sultangazi, Çekmeköy, Sancaktepe, Ümraniye, Sarıyer, Beykoz ve Şile ilçelerinde zaman zaman karla karışık yağmur ve yükseklerde hafif kar yağışı şeklinde yağacağı tahmin edilmektedir. Yağışların, yarın (26.02.2026) öğle saatlerinden sonra ilimizi terk edeceği beklenmektedir.

*Rüzgar:*

✅Bugün genellikle kuzeyli yönlerden (25.02.2026) orta, zaman zaman *kuvvetli* (30-50 km/saat);

✅Yarın (26.02.2026) orta, zaman zaman *kuvvetli* (40-60 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.

İstanbul'a kar yağacak mı?

Hava Sıcaklıkları:

✅Bu gece (25.02.2026) beklenen en düşük hava sıcaklığının 1°C,

✅Yarın (26.02.2026) beklenen en yüksek hava sıcaklığının ise 8°C olacağı tahmin edilmektedir.

⚠️🌪️ Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
