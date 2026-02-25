Valilik uyardı: İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İstanbul hava durumu

İstanbul'da hava durumu 25 Şubat 2026 Çarşamba akşamı itibarıyla kış aylarını andırıyor. Sıcaklıkların hissedilir şekilde düşmesiyle birlikte vatandaşlar "Kar ne zaman yağacak?" sorusunun yanıtını arıyor. Meteoroloji yetkilileri tarafından yapılan son tahminler, önümüzdeki günlerde İstanbul'un farklı ilçelerinde kar yağışı görülebileceğine işaret ediyor. Özellikle hafta ortası ve sonrasında beklenen hava koşulları, şehirde beyaz örtünün görülme ihtimalini artırıyor. Uzmanlar, soğuk hava dalgasının etkisini sürdüreceğini ve yağış olasılığının yüksek olduğunu belirtiyor. İşte, Meteoroloji hava durumu raporu...

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Uzmanlar tarafından paylaşılan verilere göre, İstanbul'da 26 Şubat 2026 Perşembe günü kar yağması bekleniyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN UYARI

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesini ve karla karışık yağmurun beklendiğini açıklayan İstanbul Valiliği, şu açıklamalarda bulundu:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre;

İlimizde mevsim normalleri civarında devam eden hava sıcaklıklarının gece saatlerinden itibaren mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altına düşmesiyle birlikte, bu akşam (25.02.2026) saatlerinden sonra il genelinde yağmur şeklinde başlayacak yağışların, sabah saatlerine kadar Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Eyüp, Sultangazi, Çekmeköy, Sancaktepe, Ümraniye, Sarıyer, Beykoz ve Şile ilçelerinde zaman zaman karla karışık yağmur ve yükseklerde hafif kar yağışı şeklinde yağacağı tahmin edilmektedir. Yağışların, yarın (26.02.2026) öğle saatlerinden sonra ilimizi terk edeceği beklenmektedir.

*Rüzgar:*

✅Bugün genellikle kuzeyli yönlerden (25.02.2026) orta, zaman zaman *kuvvetli* (30-50 km/saat);

✅Yarın (26.02.2026) orta, zaman zaman *kuvvetli* (40-60 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.

Hava Sıcaklıkları:

✅Bu gece (25.02.2026) beklenen en düşük hava sıcaklığının 1°C,

✅Yarın (26.02.2026) beklenen en yüksek hava sıcaklığının ise 8°C olacağı tahmin edilmektedir.

⚠️🌪️ Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.