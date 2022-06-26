KAĞIT TOPLAYICILARINA MESLEKİ KİMLİK ZORUNLULUĞU NEDİR? | Atık toplayıcıları mesleki kimliği nereden, nasıl alacak?

Kağıt ve atık toplayıcılarında mesleki kimlik dönemi başladı, mesleki kimlik almak isteyen binlerce kağıt toplayıcısı 'mesleki kimlik nasıl çıkarılır, mesleki kimlik çıkarmak zorunlu mu?' sorularının cevabını araştırmaya başladı. İşte kağıt ve atık toplayıcılarının merak ettiği mesleki kimliğe dair detaylar...

ATIK TOPLAYICILARINA MESLEKİ KİMLİK ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kamuoyunda kağıt toplayıcıları olarak bilinen atık toplayıcılarının kayıt altına alınacağını açıkladı. Konuya ilişkin istismarların önlenmesi ve mesleki statü verilmesine yönelik hazırlanan genelde yayımlandı.

Yayımlanan Bakanlık genelgesinin akabinde, atık toplayıcılara kart verileceği; kart sahibi olmayanların ise atık toplamasına izin verilmeyeceği duyuruldu. Bunun yanı sıra toplayıcıların topladığı atıkların, belediyelerin atık getirme merkezi ve geri kazanılabilir atık aktarma merkezlerine veya belediye sınırları içerisinde bulunan çevre lisanslı atık işleme tesislerine teslim edileceği paylaşıldı.

Toplanan atıkların tartılarak ve piyasa koşullarına göre değeri belirlenerek ödeme yapılacağı bilgisi de açıklamalar içerisinde yer aldı.

KAĞIT TOPLAYICILARI MESLEKİ KARTI NEREDEN ALACAK?

Atık toplayıcılığı yapan kişiler 'Sıfır Atık Bilgi Sistemi' aracılığıyla kayıt altına alınarak yetkilendirilecek ve çalışma sistemleri düzenlenecek.

Plastik, kağıt ve metal gibi değerlendirilebilecek atıkların toplanmasını düzenleyen bu genelge ile mülki idare amirlerinin uygulamaya yönelik gerekli koordinasyonu sağlamaları ve belediyelerin saha uygulamaları ile sahadaki tertip ve tedbirleri mevzuata uygun olarak yürütmeleri beklenecek.

MESLEKİ KİMLİK KARTI NASIL ALINIR?

İlgili genelgeye göre serbest atık toplayıcısı olmak isteyenler, bulundukları yerin belediyesine TC kimlik numarası ve iletişim bilgileriyle başvuru yapabilecek.

Belediyeler, hukuka uygunluk açısından 18 yaş ve üzeri şahısların başvurularını değerlendirmeye alacak. Bağımsız sıfır atık toplayıcısı olmak isteyen kişilerin bilgileri ise il/ilçe emniyet müdürlüklerine ve jandarma komutanlıklarına belediyeler tarafından verilecek.

MESLEKİ KİMLİK KARTI ÇIKARMAYAN ATIK TOPLAYICILARINA CEZA UYGULANACAK MI?

Emniyet Müdürlükleri ve Jandarma Komutanlıkları, uygun bulunan atık toplayıcılarına ait listeyi belediyelere gönderecek. Belediyeler tarafından başvuru süreci tamamlanan kağıt toplayıcıları, 'Sıfır Atık Bilgi Sistemi'ne kaydını tamamlayarak 'Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcısı Kartı' alabilecek.

Verilecek olan kartta belediyenin ismi ve logosu, sıfır atık logosu, atık toplayıcısının fotoğrafı, adı-soyadı, kimlik numarası, Sıfır Atık Bilgi Sistemi kayıt numarası, belediye başkanlığının imzası, mührü ve kartın düzenlenmiş olduğu tarih yazacak.

İlgili ilçede atık kağıt toplama yetkisi sadece bu karta sahip olan atık toplayıcılarında olacak ve bu şahıs, kayıtlı olduğu ilçe dışında başka bir ilçede atık toplayamayacak.



Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcısı Kartı, kart sahibi dışında başka kişiler tarafından kullanılamayacak ve kullandıran/kullananlar için de idari işlem uygulanacak.

KAĞIT TOPLAYACILARINA İŞ KIYAFETİ

Belirlenen standartlar kapsamında eldiven, iş kıyafeti ve atık toplama aracı, atık toplayıcılarına tahsis edilecek. Atık toplayıcıları bu sağlanan bu araçlar ile çalışmalarını, belirlemiş oldukları saat aralıklarında ve mevcut sıfır atık sistemine zarar vermeyecek bir şekilde gerçekleştirecek. Bu hususlara uymayanların mesleki kimlikleri ise iptal edilecek.