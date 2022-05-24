Haberler Haberler KPSS BAŞVURU EKRANI ÖSYM | KPSS 2022 başvuru ücreti ne kadar? Kamu Personeli Seçme Sınavı ne zaman, son başvuru tarihi nedir?

KPSS BAŞVURU EKRANI ÖSYM | KPSS 2022 başvuru ücreti ne kadar? Kamu Personeli Seçme Sınavı ne zaman, son başvuru tarihi nedir?

KPSS başvurusu yapmak isteyen milyonlarca vatandaş, KPSS 2022 kılavuzunu ve KPSS başvuru ücretini araştırmaya başladı. Kamu personeli olmanın hayalini kuranlar için düzenlenecek sınav için geri sayım devam ederken, başvurusunu tamamlamak isteyenler 'KPSS başvurusu nereden, nasıl yapılır? ÖSYM'den KPSS başvurusu nasıl yapılır? KPSS başvuru ücreti ne kadar?' sorularının cevabını arama motorunda sorgulamayı sürdürüyor. İşte 2022 KPSS başvurularına dair merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2022 Salı 09:00 Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2022 Salı 09:30
KPSS BAŞVURU EKRANI ÖSYM | KPSS 2022 başvuru ücreti ne kadar? Kamu Personeli Seçme Sınavı ne zaman, son başvuru tarihi nedir?

KPSS başvuruları 24 Mayıs Salı günü itibarıyla başladı ve adaylar, KPSS başvuru ücretlerini araştırmaya koyuldu. Kamu Personeli Seçme Sınavı için çalışmalarını sürdüren adaylar, ÖSYM üzerinden KPSS başvurusunu nasıl yapacağını ve son başvuru tarihini sorgulamaya devam ederken, 2022 KPSS'ye dair merak edilenler haberimizde....

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN? KPSS BAŞVURU TARİHLERİ

KPSS lisans başvuruları 24 Mayıs Salı günü başlayacak ve 6 Haziran'da son bulacak.

2022 KPSS BAŞVURU EKRANI

KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KPSS başvurusu yapmak isteyen adaylarbaşvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından tamamlayabilecek.

2022 KPSS BAŞVURU EKRANI

2022 KPSS NE ZAMAN?

KPSS lisans oturumları genel yetenek-genel kültür testi ile başlayacak ve 31 Temmuz'da düzenlenecek.

Alan bilgisi sınavı ise 6 Ağustos ve 7 Ağustos'ta yapılacak. ÖABT ise 14 Ağustos tarihinde düzenlenirken; DHBT ise 27 Kasım tarihinde düzenlenecek.

ÖN LİSANS VE ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

  • KPSS ön lisans başvuruları 3 Ağustos'ta başlayacak ve 15 Ağustos tarihinde son bulacak. KPSS ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylül tarihinde başlayacak ve 13 Eylül'e kadar sürecek.
  • KPSS ön lisans oturumu 2 Ekim'de yapılırken; KPSS ortaöğretim oturumu ise 6 Kasım'da gerçekleştirilecek.


2022 KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS 2022 başvuru ücreti ÖSYM tarafından yayımlanacak olan kılavuzun ardından belli olacak ve detaylar haberimizde yer alacak.

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu 2021 yılı ücretleri şöyleydi:

  • Her Bir Oturum İçin : 90,00 TL
  • Her Bir Oturum İçin KPSS Alan Bilgisi Sınavları: 65,00 TL
  • Her Bir Alan İçin ÖABT Ücreti: 90,00 TL

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