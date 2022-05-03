Haberler Haberler BUGÜN ECZANELER AÇIK MI? | Ramazan Bayramı'nda eczaneler çalışıyor mu? 3 Mayıs İstanbul nöbetçi eczanelerin listesi ve sorgulama ekranı

BUGÜN ECZANELER AÇIK MI? | Ramazan Bayramı'nda eczaneler çalışıyor mu? 3 Mayıs İstanbul nöbetçi eczanelerin listesi ve sorgulama ekranı

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle eczanelerin açık olup olmadığı gündemde yerini aldı. Birçok kişinin sağlığı için gerekli ihtiyaçlarını karşılayan eczanelerin Ramazan Bayramı'nda kapalı olması nedeniyle, nöbetçi eczaneler vatandaşlar taraafından sorgulanmaya başladı. Peki, 3 Mayıs Salı günü İstanbul'da hangi eczaneler çalışıyor, nöbetçi eczanelerin listesine nereden bakılır? İşte ilçe ilçe İstanbul nöbetçi eczane listesi ve sorgulama ekranı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2022 Salı 14:00 Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2022 Salı 14:00
BUGÜN ECZANELER AÇIK MI? | Ramazan Bayramı'nda eczaneler çalışıyor mu? 3 Mayıs İstanbul nöbetçi eczanelerin listesi ve sorgulama ekranı

İSTANBUL NÖBETÇİ ECZANE SORGULAMA EKRANI | Ramazan Bayramı tatili nedeniyle kapalı olan eczanelerden ihtiyaçlarını almak isteyen vatandaşlar, nöbetçi eczaneleri araştırmaya başladı. İşte, ilçelere göre 3 Mayıs açık olan nöbetçi eczaneler...

İSTANBUL NÖBETÇİ ECZANE SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

BAYRAMDA ECZANELER ÇALIŞIYOR MU? BUGÜN ECZANELER AÇIK MI?

Ramazan Bayramı tatili boyunca eczaneler nöbetçi eczane sistemiyle çalışacak. Yurt genelinde nöbetçi eczaneler hariç, diğer eczaneler kapalı olacak.

İSTANBUL NÖBETÇİ ECZANE SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

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