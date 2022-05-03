BUGÜN ECZANELER AÇIK MI? | Ramazan Bayramı'nda eczaneler çalışıyor mu? 3 Mayıs İstanbul nöbetçi eczanelerin listesi ve sorgulama ekranı

İSTANBUL NÖBETÇİ ECZANE SORGULAMA EKRANI | Ramazan Bayramı tatili nedeniyle kapalı olan eczanelerden ihtiyaçlarını almak isteyen vatandaşlar, nöbetçi eczaneleri araştırmaya başladı. İşte, ilçelere göre 3 Mayıs açık olan nöbetçi eczaneler...

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BAYRAMDA ECZANELER ÇALIŞIYOR MU? BUGÜN ECZANELER AÇIK MI?

Ramazan Bayramı tatili boyunca eczaneler nöbetçi eczane sistemiyle çalışacak. Yurt genelinde nöbetçi eczaneler hariç, diğer eczaneler kapalı olacak.

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