ÖĞRETMEN MAAŞLARI 2022 📌 | Öğretmen maaşları ne kadar? 2022 zamlı öğretmen maaşları ne kadar? Yeni öğretmen maaşı ne kadar? İşte detaylar...

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3 Ocak 2022 Pazartesi günü TÜİK tarafından açıklanan Aralık ayı enflasyon oranı, milyonlarca kişinin alacağı zam oranlarını da belirledi. Bu oranın ardından öğretmenlerin de alacağı aylık ücretlere zam geldi. 'Öğretmen maaşları ne kadar? 2022 zamlı öğretmen maaşları ne kadar?' sorularının yanıtları sorgulanıyor. Netleşen rakam sonrası memur, emekli, 65 yaş aylığı, engelli aylığı gibi ödeneklerin zamlı hali de netleşti. İşte öğretmen maaşı son durum.

ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Memur ve memur emeklileri 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 25.65 oranında zammı hak etmiş oldu. Yapılan son zamla birlikte en düşük memur maaşları da değişti. Öğretmenler 6354 lira, polisler 9599 lira, hemşireler 6733 lira, vaizler ise 6449 lira Maaş alacak.

2021 YILI ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADARDI?

2021 yılında en düşük öğretmen maaşı 4941 liraydı. 1507 lira zam gelen öğretmen maaşı 6449 lira oldu.