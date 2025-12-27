TRANFER HABERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray arasında Nkunku yarışı! İşte Milan’ın istediği rakam

MILAN'IN BEKLENTİSİ 35 MİLYON EURO Milan'ın sezon başında Chelsea'den 37 milyon euro bonservisle kadrosuna kattığı 28 yaşındaki hücum oyuncusu için 35 milyon euro talep ettiği belirtildi. Haberde ayrıca Premier Lig kulüpleri ile Juventus'un da Nkunku'yu takip ettiği, ancak şu ana dek en somut tekliflerin Galatasaray ve Fenerbahçe'den geldiği ifade edildi. Transfer yarışında Fenerbahçe'nin bir adım önde olduğu da vurgulandı.