Haberler Fenerbahçe TRANFER HABERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray arasında Nkunku yarışı! İşte Milan’ın istediği rakam

Son dakika Fenerbahçe, Galatasaray transfer haberi | Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Galatasaray ile Fenerbahçe, ara transfer döneminde bu kez sahada değil masada karşı karşıya. İtalyan basınına göre iki ezeli rakip, Milan'ın Fransız yıldızı Christopher Nkunku için harekete geçti. İşte detaylar... (FB, GS spor haberleri)

Süper Lig'de ilk yarıyı 42 puanla lider tamamlayan Galatasaray ile 39 puanla ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, 2 Ocak'ta başlayacak ara transfer dönemi öncesinde hücum hattını güçlendirmek için düğmeye bastı. İki kulübün yolu bu kez Avrupa'da kesişti.

İtalyan basınından La Repubblica'nın haberine göre, sarı-kırmızılılar ve sarı-lacivertliler, AC Milan forması giyen Fransız yıldız Christopher Nkunku için resmi girişimlere başladı.

MILAN'IN BEKLENTİSİ 35 MİLYON EURO

Milan'ın sezon başında Chelsea'den 37 milyon euro bonservisle kadrosuna kattığı 28 yaşındaki hücum oyuncusu için 35 milyon euro talep ettiği belirtildi. Haberde ayrıca Premier Lig kulüpleri ile Juventus'un da Nkunku'yu takip ettiği, ancak şu ana dek en somut tekliflerin Galatasaray ve Fenerbahçe'den geldiği ifade edildi. Transfer yarışında Fenerbahçe'nin bir adım önde olduğu da vurgulandı.

KUPALARLA DOLU BİR KARİYER

Paris Saint-Germain altyapısında futbola başlayan Nkunku; Leipzig, Chelsea ve Milan formalarıyla Avrupa'nın üst düzey liglerinde boy gösterdi. Kulüp kariyerinde 326 maça çıkan Fransız yıldız, 100 gol ve 67 asistlik üretkenliğiyle dikkat çekti. Hücum hattının her bölgesinde görev yapabilen Nkunku, 2022–2023 sezonunda Bundesliga'da gol kralı olurken "Yılın Futbolcusu" ödülünü de kazandı.

Fransa Milli Takımı'nda 18 kez forma giyen tecrübeli oyuncu, milli formayla 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

