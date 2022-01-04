OKULLAR KAPANACAK MI? - SON DAKİKA 📚 | Okullar kapanacak mı? Dersler online mı yapılacak? İlkokul, ortaokul, lise ve üniversiteler...

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Arama motorlarında okullar kapanacak mı? sorusu sık sık araştırılıyor. Vaka sayılarındaki artış sonrası, uzaktan eğitim sistemine geçiş yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Peki, online eğitime geçilecek mi? Okullar kapanacak mı?

OKULLAR KAPANACAK MI? 👈

Milli Eğitim Bakanı Özer böyle bir konunun gündemde olmadığını her fırsatta açıklamasına rağmen bazı üniversitelerde bu yönde karar çıkınca "Okullar kapanacak mı, İlkokul, ortaokul, lise ve üniversiteler online (çevrimiçi) veya diğer bir adıyla uzaktan eğitim mi olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte okullarda uzaktan yani online eğitime dair tüm gelişmeler...

BAKAN ÖZER: GÜNDEMİMİZDE YOK

"Salgın nedeniyle okulun bir öğrenme ortamı olmanın ötesinde çok boyutlu anlamları olduğu ilk kez toplumun tüm kesimleri tarafından net bir şekilde görüldü. Bu nedenle uzaktan eğitim, okul ortamının kesinlikle bir alternatifi olamaz. Uzaktan eğitim sadece öğrenmeyle ilgili olağanüstü koşullarda zorunlu bir eğitim platform işlevi görür. Tüm dünya uzaktan eğitimin eşitsizlikleri artırdığı, bu nedenle mümkün olduğu kadar yüz yüze eğitime geçilmesi gerektiği konusunda mutabık. Hal böyleyken bizim de istediğimiz yüz yüze eğitime haftada beş gün geçmek oldu. Bu nedenle okulların ilk açılması ve en son kapatılması gereken yerler olduğunu sıklıkla tekrarladım. Tüm dünyada aşı, maske, mesafe ve hijyene dikkat etmenin ötesinde alınabilecek bir önlem de yok. Biz de bu önlemleri süreci yürütmenin merkezine koyduk. Oldukça işlevsel bir mekanizma kurduk. Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bilim Kurulu ile koordineli bir şekilde süreci şu ana kadar başarılı bir şekilde yürüttük. Yeni varyantlarda da süreç başarılı bir şekilde devam ediyor. Şu anda da 850 bin sınıfın çok azı (yüzde 1'in çok çok altında) vaka veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verdi. Dolayısıyla, şu an için okullarda yüz yüze eğitime ara verme gündemimizde değil."

BAŞKAN ERDOĞAN SON DURUMU AÇIKLADI!

Okulların kapanıp kapanmayacağı konusu Kabine Toplantısı'nın gündeminde yer aldı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, toplantıda alınan kararları aktarırken "Tedbirleri artırarak yüz yüze eğitime devam edeceğiz" şeklinde açıklamada bulundu.