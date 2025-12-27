CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler 31 Aralık okullar yarım gün mü? 31 Aralık Çarşamba (Yılbaşı) yarım gün mü?

31 Aralık okullar yarım gün mü? 31 Aralık Çarşamba (Yılbaşı) yarım gün mü?

31 Aralık okullar yarım gün mü? sorusu, yılbaşı öncesinde öğrenciler ve veliler tarafından sıkça araştırılıyor. 31 Aralık yarım gün mü? sorusu, yılbaşı için geri sayım sürerken vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Yılbaşı öncesinde çalışma planı yapanlar, seyahat hazırlığında olanlar ve öğrenciler, 31 Aralık Çarşamba gününün yarım gün tatil olup olmadığını araştırıyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2025 Cumartesi 10:19
31 Aralık okullar yarım gün mü? 31 Aralık Çarşamba (Yılbaşı) yarım gün mü?

Yılbaşına sayılı günler kala 31 Aralık yarım gün mü? sorusu vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Özellikle yılbaşı öncesinde iş, tatil ve seyahat planı yapanlar, 31 Aralık Çarşamba günü çalışma saatlerini merak ediyor. Resmi tatil günleri takvimine göre 31 Aralık, herhangi bir tatil günü olarak kabul edilmiyor. Bu nedenle kamu kurumları, bankalar, okullar ve özel sektör işletmeleri tam gün hizmet vermeye devam ediyor. Yılbaşının ilk günü olan 1 Ocak, resmi tatil kapsamında bulunuyor. Bu tarihte kamu kurumları ve okullar kapalı olurken, birçok özel işletme de tatil uygulamasına geçiyor. Yılbaşı tatiline ilişkin gelişmeler ve olası resmi açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, 31 Aralık okullar yarım gün mü?

31 OCAK YARIM GÜN MÜ?

Resmi tatil günleri takvimine göre 31 Aralık, herhangi bir tatil günü olarak kabul edilmiyor. Bu nedenle kamu kurumları, bankalar, okullar ve özel sektör işletmeleri tam gün hizmet vermeye devam ediyor.

31 ARALIK OKULLAR YARIM GÜN MÜ?

Mevcut mevzuata göre 31 Aralık, resmi tatil kapsamında yer almıyor. Bu nedenle kamu kurumları, özel sektör ve okullarda çalışma düzeni normal şekilde devam ediyor.

