Haberler İtalya Serie A Lecce-Como maçı canlı izle: US Lecce-Como maçı saat kaçta, hangi kanalda?

US Lecce-Como maçı canlı izleme bilgileri | Maç saat kaçta, hangi kanalda? İtalya Serie A’da heyecan devam ederken, US Lecce ile Como karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler, “US Lecce-Como maçı saat kaçta?”, “Hangi kanalda yayınlanacak?” sorularına yanıt arıyor. Lecce-Como mücadelesinin yayın saati ve kanal bilgileri maç günü netlik kazanacak.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2025 Cumartesi 11:51
US Lecce-Como maçı canlı anlatım linki

US Lecce ile Como, Serie A'da kritik bir mücadelede karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek isteyen taraftarlar "Lecce-Como maçı hangi kanalda?", "Saat kaçta başlayacak?" sorularını araştırıyor. Karşılaşmanın yayıncı kuruluşu ve maç saati futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Serie A'da kümede kalma mücadelesi veren US Lecce, Cumartesi öğleden sonra Stadio Via del Mare'de formsuz Como'yu konuk edecek. Son haftalarda aldığı kritik puanlarla düşme hattından uzaklaşan sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde galibiyet serisini sürdürerek ligde rahat bir nefes almak istiyor. Bu nedenle futbolseverler, US Lecce Como maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak ve canlı izleme seçenekleri nelerdir sorularına yanıt arıyor.

LECCE-COMO MAÇI HANGİ GÜN?

Lecce-Como maçı, 27 Aralık Cumartesi günü oynanacak.

LECCE-COMO MAÇI SAAT KAÇTA?

Lecce-Como Mmaçı, saat 17:00'de başlayacak.

LECCE-COMO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Lecce ve Como'nun karşı karşıya geleceği İtalya Serie A maçı, Lecce'da, Via del Mare Stadyumu'nda oynanacak.

SERIE A LECCE-COMO MAÇI HANGİ KANALDA?

Lecce ile Como arasındaki İtalya Serie A maçı, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.

MAÇ ÖN İZLEMESİ

Serie A'da kümede kalma mücadelesi veren US Lecce, Cumartesi öğleden sonra Stadio Via del Mare'de formsuz Como'yu konuk edecek. Son haftalarda aldığı kritik puanlarla düşme hattından uzaklaşan sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde galibiyet serisini sürdürerek ligde rahat bir nefes almak istiyor. Geçtiğimiz hafta ligde kalma yarışındaki rakiplerinden biri olan Pisa'yı 1-0 mağlup eden Lecce, son üç Serie A maçının ikisini kazanarak sezonun en formda dönemlerinden birini yaşıyor. İç sahada son iki maçını kazanan Giallorossi, Via del Mare'de üst üste üçüncü galibiyetini alarak hem tarihsel dezavantajını kırmayı hem de küme düşme hattıyla arasındaki puan farkını açmayı hedefliyor.

Öte yandan Como cephesinde işler yolunda gitmiyor. Geçen sezon Lecce ile oynadığı iki maçı toplam 5-0 kazanan konuk ekip, Serie A'daki bu karşılaşmada da moral bulmak istiyor. US Lecce – Como maçı canlı yayın bilgileri, karşılaşmanın başlama saati ve yayıncı kuruluş detayları, sporseverler tarafından maç günü yoğun şekilde araştırılıyor.

