Chelsea-Aston Villa maçı izleme bilgileri: Saati ve kanalı!

Chelsea-Aston Villa maçı izleme bilgileri: Saati ve kanalı!

İngiltere Premier Lig’in 18. haftasında Chelsea, sahasında sezonun en formda ekiplerinden Aston Villa’yı konuk ediyor. Ligde topladığı 29 puanla 4. sırada yer alan ve Newcastle deplasmanındaki 2-2’lik beraberliğin ardından yeniden galibiyet serisi yakalamak isteyen Enzo Maresca yönetimindeki Chelsea, iç saha avantajıyla rakibini durdurmayı hedefliyor. Öte yandan, ligde üst üste 7 maçtır kazanan ve 36 puanla 3. sırada yer alan Unai Emery’nin Aston Villa’sı, bu zorlu deplasmandan zaferle ayrılarak şampiyonluk yarışındaki iddiasını kanıtlamak istiyor. İlk dört yarışındaki dengeleri doğrudan değiştirecek Chelsea-Aston Villa maçının detayları haberimizde...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2025 Cumartesi 13:39
Chelsea-Aston Villa maçı izleme bilgileri: Saati ve kanalı!

Chelsea-Aston Villa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Premier Lig'in zirve hattını yakından ilgilendiren bu Chelsea-Aston Villa randevusunda, teknik direktör Enzo Maresca yönetimindeki Chelsea, Cole Palmer önderliğinde, taraftarı önünde üç puanı hedefleyerek son haftalardaki istikrarsız tabloyu dağıtmak istiyor. Diğer tarafta, Unai Emery idaresinde kulüp tarihinin en başarılı serilerinden birini yakalayan Aston Villa ise, Morgan Rogers ve Ollie Watkins gibi formda silahlarıyla Londra deplasmanında zafer arıyor. Peki Chelsea-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Chelsea-Aston Villa MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Chelsea-Aston Villa maçı, 27 Aralık Cumartesi günü oynayacak. Stamford Bridge'deki karşılaşma, Türkiye saati ile 20.30'da başlayacak.

Chelsea-Aston Villa MAÇI HANGİ KANALDA?

Stuart Attwell'in yöneteceği Premier Lig'in 18. haftasında oynanacak Chelsea-Aston Villa maçı, beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Chelsea-Aston Villa MUHTEMEL 11'LER

Chelsea: Sanchez; James, Fofana, Chalobah, Cucurella; Fernandez, Caicedo; Neto, Palmer, Garnacho; Joao Pedro

Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Lindelof, Maatsen; Kamara, Onana; McGinn, Tielemans, Rogers; Watkins

SON DAKİKA
