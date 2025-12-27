Beşiktaş’ın borcu açıklandı! İşte o rakam

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş Kulübü'nün, Beltaş Akatlar Mustafa Kemal Merkezi Atilla İlhan Salonu'ndaki divan kurulu toplantısında konuşan denetim kurulu üyesi Özgür Şentürk, mali konularda üyeleri bilgilendirdi.

Şentürk, siyah-beyazlı kulübün borcunun 31 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla 22 milyar 531 milyon 664 bin 293 lira olduğunu kaydetti.

Beşiktaş Kulübünün 31 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla borcu, 17 milyar 731 milyon 767 bin 706 lira olarak açıklanmıştı.

Toplantıda ayrıca, 2025 yılı içerisinde sözleşme imzalanan 10 futbolcuya karşı doğan toplam sözleşme yükümlülüğünün 158 milyon Euro olduğu belirtildi.