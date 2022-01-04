Haberler Haberler KİRA ARTIŞ ORANI - SON DAKİKA 📉 | Ocak 2022 kira artış oranı ne kadar? Kira artışı nasıl hesaplanır? Aralık enflasyonu ardından...

KİRA ARTIŞ ORANI - SON DAKİKA 📉 | Ocak 2022 kira artış oranı ne kadar? Kira artışı nasıl hesaplanır? Aralık enflasyonu ardından...

KİRA ARTIŞ ORANI - Milyonlarca kişiyi ilgilendiren aralık ayı enflasyon oranları TÜİK tarafından açıklandı. Kira zammı, emekli ve memur zammı gibi birçok oranı belirleyen açıklamanın ardından kira artış oranları merak konusu oldu. Peki, Aralık ayı enflasyon oranına göre kira artışı hesaplama nasıl yapılır? | 2022 KİRA ARTIŞI ORANI VE HESAPLAMA

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2022 Salı 10:58
KİRA ARTIŞ ORANI - SON DAKİKA 📉 | Ocak 2022 kira artış oranı ne kadar? Kira artışı nasıl hesaplanır? Aralık enflasyonu ardından...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2022 yılı asgari ücretin belli olmasının ardından gözler yeni memur ve emekli maaşlarına çevirilmişti. Vatandaşlar, memur ve emekli maaşlarına, kira artış oranına gelecek zam oranını ve aralık ayı enflasyon rakamlarını merak ediyor. İşte merak edilen bu sorunun yanıtı...

🔎ARALIK AYI ENFLASYON ORANI NE KADAR?

Enflasyon aralıkta yüzde 13,58 artarken yıllık bazda yüzde 36,08 oldu.

TÜFE ORANI NE KADAR?

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon (TÜFE) rakamları, on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenmektedir. Bu doğrultuda, kira artış oranı Ocak 2022 için yüzde 19,60 olarak gerçekleşti.

OCAK 2022 KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA 👈

Örnek Konut Kirası: 1.000 TL

Kira Artış Oranı: %19,60

Ocak 2022 Kira Artış Tutarı: 196 TL

Ocak 2022 Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.196 TL

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