KİRA ARTIŞ ORANI - SON DAKİKA 📉 | Ocak 2022 kira artış oranı ne kadar? Kira artışı nasıl hesaplanır? Aralık enflasyonu ardından...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2022 yılı asgari ücretin belli olmasının ardından gözler yeni memur ve emekli maaşlarına çevirilmişti. Vatandaşlar, memur ve emekli maaşlarına, kira artış oranına gelecek zam oranını ve aralık ayı enflasyon rakamlarını merak ediyor. İşte merak edilen bu sorunun yanıtı...

🔎ARALIK AYI ENFLASYON ORANI NE KADAR?

Enflasyon aralıkta yüzde 13,58 artarken yıllık bazda yüzde 36,08 oldu.

TÜFE ORANI NE KADAR?

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon (TÜFE) rakamları, on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenmektedir. Bu doğrultuda, kira artış oranı Ocak 2022 için yüzde 19,60 olarak gerçekleşti.

OCAK 2022 KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA 👈

Örnek Konut Kirası: 1.000 TL

Kira Artış Oranı: %19,60

Ocak 2022 Kira Artış Tutarı: 196 TL

Ocak 2022 Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.196 TL