Trabzonspor'da dikkat çeken detay! Şampiyonluk sezonu sonrası...

Trendyol Süper Lig'de ilk yarıyı 35 puanla 3. sırada tamamlayan Trabzonspor, şampiyon olduğu 2021-2022 sezonundan sonra en iyi 17 haftalık dönemini yaşadı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2025 Cumartesi 11:29
Uzun aradan sonra şampiyonluk hasretini sonlandırdığı 2021-2022 sezonun 17 maçlık bölümünde 42 puanla 1. sırada yer alan bordo-mavililer, o sezondan sonra en iyi başarıyı bu yıl gösterdi.

Bordo-mavililer, son 4 sezon içerisinde en fazla puan topladığı dönemi geçirdi. 2021-2022 sezonunun 17 haftasından 7 puan daha az puan toplayan Karadeniz ekibi, lider Galatasaray'ın 7, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 4 puan gerisinde üçüncü sırada yer aldı.

Trabzonspor, aynı periyotta 2022-2023 sezonunda 29 puanla 6. sırada, 2023-2024 sezonunda 32 puanla 3. sırada, 2024-2025 sezonunda da 19 puan toplayarak 14. sırada yer almıştı.

SADECE 2 YENİLGİSİ VAR

Trabzonspor, ligin ilk 17 haftasında 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Bordo-mavililer, ligin 5. haftasında uzun süre 10 kişi oynadığı karşılaşmada Fenerbahçe'ye deplasmanda 1-0, ilk yarının son haftasında da Gençlerbirliği'ne başkentte 4-3 mağlup oldu.

İç sahada 9 maçta 5 galibiyet ve 4 beraberlik sonucunda 19 puan toplayan Trabzonspor, dış sahada ise 8 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle 16 puanı hanesine yazdırdı.

BÜYÜK MAÇLARDA GALİP GELEMEDİ

Trabzonspor, ligde üç büyük rakibi karşısında sezonun ilk yarısında oynadığı maçlarda 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

İstanbul'da Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen, Galatasaray ile golsüz berabere kalan Karadeniz ekibi, sahasındaki Beşiktaş müsabakasından 3-3 berabere ayrıldı.

FATİH TEKKE İLE 2 PUAN ORTALAMASI

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde 2,05 puan ortalaması ile maçlarını oynadı.

Karadeniz ekibi, 17 karşılaşmada hanesine 35 puan yazdırarak ligde son dönemlerde puan olarak en iyi dönemini geçirirken üst sıralarda yer almayı başardı.

