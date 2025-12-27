CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferde rakibi Real Madrid! İspanyol basını duyurdu

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferde rakibi Real Madrid! İspanyol basını duyurdu

Fenerbahçe ve Galatasaray, ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürürken her iki takımın da gündemine Bayern Münih'ten o ismi aldığı öne sürülmüştü. İspanyol basınında yer alan o habere göre Real Madrid'in de o isme talip olduğu ve ara transferde Bayern Münih'e ödeyeceği o rakamla futbolcuyu renklerine bağlayabileceği iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe Galatasaray haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2025 Cumartesi 10:24
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferde rakibi Real Madrid! İspanyol basını duyurdu

Ara transfer dönemine sayılı günler kala Fenerbahçe ile Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferde rakibi Real Madrid! İspanyol basını duyurdu

Her iki takım da orta saha bölgesine takviye yapmayı planlarken Bayern Münih'te forma giyen Leon Goretzka'yı gündemine aldıklarına dair haberler daha önce basında yer almıştı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferde rakibi Real Madrid! İspanyol basını duyurdu

İspanyol basınından bu doğrultuda her iki takımı da üzecek bir haber geldi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferde rakibi Real Madrid! İspanyol basını duyurdu

Bayern Münih ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve kariyerine Alman ekibinde devam etmek istemediği öğrenilen Leon Goretzka'ya Real Madrid'in talip olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferde rakibi Real Madrid! İspanyol basını duyurdu

Fichajes'te yer alan habere göre, Real Madrid'in orta sahasına fiziksel olarak güç katması için Goretzka'yı almak istediği öğrenilirken Bayern Münih'e bu transfer için 8 ila 10 milyon Euro arasında bir bonservis ücreti ödeyebileceği öne sürüldü.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferde rakibi Real Madrid! İspanyol basını duyurdu

Haberde son olarak Goretzka'nın Bayern Münih'ten yıllık yaklaşık 13 milyon Euro kazandığı, bu durumun Real Madrid'in mevcut standartlarına göre yüksek bir rakam olduğu ve transfere engel teşkil edebileceği vurgulandı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bulls serisini 5 maça çıkardı! Bulls serisini 5 maça çıkardı! 10:13
G.Saray'a Madrid'den çifte star! G.Saray'a Madrid'den çifte star! 10:07
Singo dünya devinin radarında! Singo dünya devinin radarında! 10:05
Pendikspor-Esenler Erokspor maçı canlı yayın bilgisi! Pendikspor-Esenler Erokspor maçı canlı yayın bilgisi! 09:37
F.Bahçe'den Lookman hamlesi! F.Bahçe'den Lookman hamlesi! 09:19
G.Saray'dan golcü atağı! G.Saray'dan golcü atağı! 09:06
Daha Eski
İmaj Altyapı Vanspor FK-Atakaş Hatayspor maçı hangi kanalda? İmaj Altyapı Vanspor FK-Atakaş Hatayspor maçı hangi kanalda? 09:00
G.Saray'dan Hakan Çalhanoğlu planı! G.Saray'dan Hakan Çalhanoğlu planı! 08:44
Özbelsan Sivasspor-Bandırmaspor maçı detayları! Özbelsan Sivasspor-Bandırmaspor maçı detayları! 08:43
SMS Grup Sarıyerspor-Sipay Bodrum FK maçı detayları! SMS Grup Sarıyerspor-Sipay Bodrum FK maçı detayları! 08:24
Lewandowski'den transfer açıklaması! Lewandowski'den transfer açıklaması! 01:19
TFF son 5 yılda bahis oynayan hakemleri açıkladı! TFF son 5 yılda bahis oynayan hakemleri açıkladı! 01:19