Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferde rakibi Real Madrid! İspanyol basını duyurdu

Bayern Münih ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve kariyerine Alman ekibinde devam etmek istemediği öğrenilen Leon Goretzka'ya Real Madrid'in talip olduğu öğrenildi.

Fichajes'te yer alan habere göre, Real Madrid'in orta sahasına fiziksel olarak güç katması için Goretzka'yı almak istediği öğrenilirken Bayern Münih'e bu transfer için 8 ila 10 milyon Euro arasında bir bonservis ücreti ödeyebileceği öne sürüldü.