Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferde rakibi Real Madrid! İspanyol basını duyurdu

Fenerbahçe ve Galatasaray, ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürürken her iki takımın da gündemine Bayern Münih'ten o ismi aldığı öne sürülmüştü. İspanyol basınında yer alan o habere göre Real Madrid'in de o isme talip olduğu ve ara transferde Bayern Münih'e ödeyeceği o rakamla futbolcuyu renklerine bağlayabileceği iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe Galatasaray haberleri
Ara transfer dönemine sayılı günler kala Fenerbahçe ile Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor.
Her iki takım da orta saha bölgesine takviye yapmayı planlarken Bayern Münih'te forma giyen Leon Goretzka'yı gündemine aldıklarına dair haberler daha önce basında yer almıştı.
İspanyol basınından bu doğrultuda her iki takımı da üzecek bir haber geldi.
Bayern Münih ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve kariyerine Alman ekibinde devam etmek istemediği öğrenilen Leon Goretzka'ya Real Madrid'in talip olduğu öğrenildi.
Fichajes'te yer alan habere göre, Real Madrid'in orta sahasına fiziksel olarak güç katması için Goretzka'yı almak istediği öğrenilirken Bayern Münih'e bu transfer için 8 ila 10 milyon Euro arasında bir bonservis ücreti ödeyebileceği öne sürüldü.
Haberde son olarak Goretzka'nın Bayern Münih'ten yıllık yaklaşık 13 milyon Euro kazandığı, bu durumun Real Madrid'in mevcut standartlarına göre yüksek bir rakam olduğu ve transfere engel teşkil edebileceği vurgulandı.