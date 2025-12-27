CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Canlı izle | Arsenal-Brighton maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte 11'ler!

İngiltere Premier Lig’in 18. haftasında lider Arsenal, sahasında Brighton&Hove Albion’ı ağırlıyor. Ligde topladığı 39 puanla Manchester City’nin önünde zirvede yer alan Mikel Arteta’nın öğrencileri, iç saha avantajını kullanarak şampiyonluk yolunda bir engeli daha kayıpsız geçmeyi hedefliyor. 24 puanla 9. sırada bulunan ve Avrupa kupaları potasına yaklaşmak isteyen konuk ekip Brighton ise güçlü rakibi karşısında puan alarak deplasmandaki istikrarsız grafiğini tersine çevirmeyi amaçlıyor. İşte Arsenal-Brighton maçı canlı yayın bilgileri!

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2025 Cumartesi 11:51
Arsenal-Brighton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Premier Lig'de zirve yarışının nabzı Londra'daki Emirates Stadyumu'nda atıyor. Ligin en az gol yiyen takımlarından biri olan Arsenal, liderlik koltuğunu korumak ve takipçisi Manchester City ile arasındaki farkı korumak adına sahaya çıkıyor. Teknik direktör Mikel Arteta, takımın savunma kurgusundaki önemli eksiklere rağmen, orta sahada Martin Odegaard önderliğinde oyunu domine etmeyi planlıyor. Diğer tarafta, Fabian Hürzeler yönetimindeki Brighton, Kaoru Mitoma ve Georginio Rutter gibi isimlerin hızıyla rakip kalede etkili olmaya çalışacak. İşte Arsenal-Brighton maçının tüm detayları...

Arsenal-Brighton MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Arsenal-Brighton maçı, 27 Aralık Cumartesi günü oynayacak. Emirates Stadyumu'ndaki karşılaşma, Türkiye saati ile 18.00'de başlayacak.

Arsenal-Brighton MAÇI HANGİ KANALDA?

John Brooks'un yöneteceği Premier Lig'in 18. haftasında oynanacak Arsenal-Brighton maçı, beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Arsenal-Brighton MUHTEMEL 11'LER

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Calafiori, Lewis-Skelly; Zubimendi, Rice, Odegaard; Saka, Gyokeres, Martinelli

Brighton: Verbruggen; Wieffer, Veltman, Dunk, Kadioglu; Ayari, Gomez, Gruda; Mitoma, Rutter, Minteh

